Uniona ne bodo več varili v Ljubljani, pač pa Laškem

Prve ljubljanske pivovarne so nastale v srednjem veku, v 21. stoletju pa bo prestolnica, kaže, ostala brez proizvodnje svojega daleč najprepoznavnejšega piva. Kot poroča RTV Slovenija, so v nizozemskem Heinekenu, ki je dobrih pet let lastnik Pivovarne Laško Union, odločili, da varjenje piva Union prenesejo na lokacijo v Laško.

Kot smo pisali, so ugibanja o selitvi v Laško in morebitnih odpuščanjih v pivovarni v preteklosti zanikali.

Kot še poroča RTVS, bodo blagovne znamke kljub selitvi ohranili, v odgovorih na vprašanje glede zaposlenih pa so zelo previdni. Proizvodnja piv Union v Laškem naj bi se začela najpozneje januarja 2022, na zdajšnjem mestu nasproti Tivolija pa naj bi ostajali dejavnosti pakiranja in logistike, upravne in korporativne funkcije, enako muzej in Pivnica Union.

Na spletni strani Pivovarne Laško Union so sicer zapisali, da je odločitev o selitvi posledica preventivne neodvisne varnostne ocene 35 let starega hladilnega sistema v Pivovarni Union, ki je pokazala, da ta ni več primeren za obratovanje in bi v prihodnje lahko predstavljal pomembno varnostno tveganje.

FOTO: Mavric Pivk/Delo

Ostaja proizvodnja brezalkoholnih pijač

Proizvodnja brezalkoholnih pijač (med njimi Sola) in vode Zala (na lokaciji v Ljubljani so štiri vodne vrtine) bo sodeč po napovedih ostala v prestolnici. Obljubljajo tudi center inovacij in manjšo mestno pivovarno, ki naj bi služila kot središče za razvoj, testiranje in degustacijo novih piv Union in bi poskušala nadgraditi doživetje Union Experience, ki ostaja na tej lokaciji.

Kaj bo z zaposlenimi v Ljubljani, je še neznanka. »Vpliv prenosa dela proizvodnje na zaposlene še ni natančno določen. Kot vedno doslej, bomo v Pivovarni Laško Union zagotovili, da bodo zaposleni, ki bodo to spremembo občutili, obravnavani s potrebnim spoštovanjem,« so za portal MMC povedali v Pivovarni Laško Union.

Heineken je sicer že februarja napovedal odpuščanja 8000 delavcev po svetu. V pivovarni Laško Union je trenutno zaposlenih 567 ljudi.