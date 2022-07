Po dežju posije sonce

V nadaljevanju preberite:

Na kapitalskih trgih smo bili v prvem polletju letošnjega leta priča popolni nevihti. V meteorološki terminologiji bi lahko rekli, da so skupaj trčile tri velike ciklonske gmote. Prvič po letu 1970 se je namreč zgodilo, da so tako delniški kot obvezniški trgi v istem polletju izgubili več kot 10 odstotkov vrednosti. Če k temu dodamo še tako imenovano kriptozimo, ki je na tem segmentu odvzela več kot dve tretjini vrednosti, razen redkih surovin ni bilo naložbenega razreda, ki bi prinesel pozitivne donose, saj so tudi denarna sredstva realno prinašala negativen donos.