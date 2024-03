Po novi cevi predora Karavanke konec prihodnjega leta

Skoraj dve leti in pol po tem, ko so se na avstrijski strani po 4,4 kilometra kopanja nove cevi predora Karavanke prebili do državne meje, je to uspelo tudi turškemu Cengizu, ki gradi na slovenski strani. Za promet bo nova cev po načrtih odprta do konca prihodnjega leta, danes pa so na Darsu slovesno proslavili preboj.

Pogodbena vrednost zgraditve vzhodne cevi predora je bila sprva slabih 99 milijonov evrov, z aneksom pa se je pogodbena vrednost zaradi, kot pravijo na Darsu, podražitev materialov, energentov, gradbene mehanizacije povečala za 7,42 milijona evrov brez DDV oziroma dobrih sedem odstotkov na 105,97 milijona evrov brez DDV. Novi predor bo dolg 7948 metrov, od tega je na slovenski strani 3546 metrov.

Za promet bo nova cev po načrtih odprta do konca prihodnjega leta. FOTO: Dars

Vsa izkopna dela bodo po načrtih Cengiza končana do konca letošnjega aprila, betoniranje temeljev in notranje obloge, odvodnjavanje, voziščna konstrukcija in druga gradbena dela pa do konca novembra.

Ta mesec načrtujejo začeti gradnjo 620 metrov manjkajoče trase avtoceste od cestninske postaje do novega mostu čez Savo, decembra pa bodo predvidoma začeli vgradnjo elektrostrojne opreme.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Dars in avstrijski upravljavec avtocest Asfinag bosta izvedla razpis za elektrostrojno opremo kot skupno javno naročilo, pogodbo z izbranim izvajalcem pa bo izvedel Asfinag. »Zaradi zagotavljanja celovitosti pri izvedbi in ker nekaterih elektrostrojnih sistemov (npr. prezračevanje, nadzorno-krmilni sistem, videonadzor, požarni sistem) ni možno fizično ločiti, saj morajo delovati kot celovit sistem ne glede na državno mejo, je bila med družbama Dars in Asfinag sprejeta odločitev, da se izvedba elektrostrojne opreme v novi in stari cevi predora Karavanke izvede kot enotno javno naročilo. Na tej podlagi je Dars pooblastil Asfinag, da izvede postopek javnega naročila za elektrostrojno opremo predora Karavanke kot skupno naročilo in da z izbranima izvajalcema podpiše pogodbo tudi v imenu in za račun Dars. Za izvedbo postopkov se uporabi pravo Republike Avstrije,« so pojasnili v slovenskem upravljalcu.

Spomnimo, to ne bo prvo skupno slovensko-avstrijsko javno naročilo: slovenska direkcija za infrastrukturo in avstrijski državni železniški operater ÖBB sta objavila skupni razpis za prenovo železniškega predora Karavanke.

Delavci gradbenega podjetja Swietelsky so z avstrijske strani prišli do slovenske meje septembra 2021. Na slovenski strani je do zamud prišlo v postopku javnega naročanja, gradnjo pa so zavlekli tudi težki geološki pogoji, vdor vode in epidemija koronavirusne bolezni, ki se je začela takoj po uvedbi Cengiza v delo.

»Gradnja zahtevnih infrastrukturnih projektov je vedno kompleksna zadeva, zato nikoli ni mogoče povsem izključiti odstopanj in sprememb, vendar moramo stremeti k temu, da bi jih bilo čim manj,« je poudarila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in dodala, da si prizadevajo za sistemske spremembe, da bi bilo tovrstnih zamud čim manj. Tovrstni zapleti se namreč dogajajo na večini gradbišč tudi v tujini - 92 odstotkov velikih projektov se namreč ne končna v predvidenih finančnih okvirih ali časovnih rokih ali oboje, kaže ekonomska knjiga How Big Things Get Done, avtorjev Benta Flyvbjerga in Dana Gardnerja.

Ministrica je poudarila pomembnost karavanškega predora za prometne tokove, denimo turistične: »Vsi se spomnimo kilometrskih kolon, ki se poleti nabirajo na obeh straneh Karavank.« A promet skozi predor konec prihodnjega leta še ne bo stekel dvosmerno, saj je po njenih besedah potrebna obnova obstoječe cevi, ki je bila odprta leta 1991.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Sledi sanacija stare cevi

Po odprtju nove cevi predora Karavanke – to naj bi se zgodilo do konca prihodnjega leta – bodo zato zaprli staro cev in jo prenovili. Razpis za izvajalca za sanacijo obstoječe cevi bodo objavili predvidoma junija letos. Javno naročilo bo dvostopenjsko, v prvi fazi se bo izvedel razpis za priznanje sposobnosti, v drugi fazi pa bo pomembna cena. Med obnovo bo promet po novi cevi potekal dvosmerno, vzpostavitev enosmernega prometa v obeh ceveh pa je predvidena v prvem četrtletju 2029.