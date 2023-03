Po štirih letih spet pomladni sejmi z dvema novima

Družba Celjski sejem začenja sejemsko sezono s peterčkom pomladnih sejmov. Od 17. do 19. marca bodo na celjskem sejmišču na ogled sejem za zdrav način življenja in samooskrbo Altermed&GreenVita, Festival kave Slovenija, prvič pripravljajo sejma Dnevi ribištva in Dnevi lovstva, že 46. strokovni čebelarski dogodek ApiSlovenija pa bo na celjskem sejmišču 18. in 19. marca. Organizatorji pričakujejo skupno 210 razstavljavcev iz Slovenije in tujine.

Zadnje pomladne sejme so na celjskem sejmišču pripravili leta 2019. Lani so morali zaradi epidemije prestaviti Agritech in ApiSlovenija pripravili skupaj z njim, ostale pomladne sejme pa so prestavili na maj. Letošnji pomladni sejmi, ki so jim dodali še ribištvo in lovstvo, bodo tako po štirih letih spet skupaj in v terminu, kot so ga imeli prej. Izvršni direktor družbe Celjski sejem Robert Otorepec pričakuje vsaj toliko obiskovalcev, kot so jih pred epidemijo, ko so jih našteli med 15- in 20.000.

Pomladni sejemski peterček so predstavili (z leve) predsednik Lovske zveze Slovenije Lado Bradač, izvršni direktor družbe Celjski sejem Robert Otorepec, vodja projekta marčnih sejmov Irena Škorja, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč in predsednik Ribiške zveze Slovenije Miroslav Žaberl. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Kot je pojasnila vodja marčnih sejmov Irena Škorja, si bodo obiskovalci z eno vstopnico ogledali vseh pet sejmov s skupno 210 razstavljavci, predstavilo se bo tudi več kot sto ekošol. Na sejmu Altermed&GreenVita pričakujejo ponudnike naravne kozmetike, ekoloških čistil, domačih izdelkov in pridelkov ter vsega za samooskrbo. Obiskovalci bodo med drugim lahko kupili tudi semena, čebulice in sadike. Sedmi festival kave so nadgradili še z drugimi butičnimi ponudbami, tako da se bodo predstavili tudi slovenski proizvajalci gina, ponudniki slaščic, čajev in butičnih vin.

Še nikoli toliko zanimanja

Najstarejši izmed vseh dogodkov je ApiSlovenija. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan noč je dejal, da toliko zanimanja, kot ga je za letošnji čebelarski dogodek, še ni bilo. Na voljo bo vrhunska čebelarska oprema, med in izdelki iz medu. Sestali se bodo tudi vsi predsedniki čebelarskih zvez nekdanje Jugoslavije. Kot je povedal Noč, je namreč Slovenija predlagala ustanovitev Evropske čebelarske zveze: »Če želimo zaščititi evropsko čebelarstvo in potrošnika pred ponaredki iz tretjega sveta, potrebujemo močnega pogajalca. Trenutno je na svetovnem trgu od 60 do 70 odstotkov ponarejenega medu, ki ga čebele sploh niso videle!«

Foto Piano Brane

Prvič se bodo na Celjskem sejmu predstavili lovci. Kot je povedal predsednik Lovske zveze Slovenije Lado Bradač, bodo imeli poseben kotiček z gozdnimi živalmi, prikazali bodo posnetke narave in prostoživečih živali, predstavili bodo projekt Spoznaj lovca, ki se začne ta mesec in ga bosta izvajala Savinjsko-kozjanska zveza lovskih družin Celje in Celjski mladinski center. Pripravili bodo tudi mednarodno konferenco o risu v okviru projekta Life Lynx, vrhunec pa bo slovenski lovski dan z domačimi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z raziskavami, varstvom in upravljanjem divjadi. V nedeljo bodo lovci pripravili še 16. državno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja in tekmovanje v kuhanju divjačinskega golaža.

Medtem ko bo razstavljavcev s področju lovstva presenetljivo veliko, pa jih je manj iz ribištva. Kot je dejal predsednik Ribiške zveze Slovenije Miroslav Žaberl, bodo Dnevi ribištva pomembni predvsem zaradi strokovnih predavanj.