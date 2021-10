Počivalšek: Veljavnosti bonov ne bomo podaljšali

Polnoletni prebivalec Slovenije je letos prejel po 100 evrov, mlajši od 18 let pa po 50 evrov. Letošnje bone je mogoče porabiti za storitve v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi.

Vlada ne razmišlja o podaljšanju veljavnosti državnih turističnih bonov, je danes na novinarski konferenci pred Slovenskimi dnevi turizma povedal gospodarski minister. To velja tudi za bone 2021.Do 11. oktobra smo porabili za 215 milijonov evrov ali 75 odstotkov lanskih bonov in 68 milijonov evrov ali 48 odstotkov letošnjih.Prav boni so bili po ministrovih besedah eden ključnih ukrepov, s katerimi je država pomagala turistični in gostinski panogi. Skupaj ji je po njegovih besedah namenila milijardo evrov različnih pomoči.V Turistično gostinski zbornici Slovenije bodo glede porabe bonov počakali še na podatke po krompirjevih počitnicah, razmišljjao pa, da bi vladi predlagali, da bi letošnje bone vendarle podaljšala še za zimske mesece in bi tako pomagala tudi žičničarjem.