Podatki so objavljeni: lahko preverite, koliko je vredna vaša nepremičnina

Geodetska uprava je v nedeljo na spletnem portalu Prostor objavila nove posplošene vrednosti nepremičnin.

Posplošene vrednosti so izračunane vsem nepremičninam, ki so evidentirane v evidenci vrednotenja, ob upoštevanju njihovih temeljnih lastnosti, in sicer raba, lokacija, velikost, starost in kakovost. Nove vrednosti odražajo stanje nepremičninskega trga z začetka tega leta. Ker je v zadnjem letu dni nepremičninski trg rasel, so v povprečju nepremičnine od zadnjega vrednotenja ocenjene višje.

Vrednosti so objavljene na portalu Prostor. Gurs pa bo v tem tednu začel tudi pošiljati zbirna potrdila vsem lastnikom nepremičnin o novi posplošeni vrednosti posamezne nepremičnine, ki jo imajo v lasti. Pošiljanje potrdil lastnikom bo potekalo predvidoma do konca maja.