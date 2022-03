Ivo Boscarol prodal podjetje Pipistrel

V nadaljevanju preberite še:

»Pod mojim več kot 30-letnim vodstvom je Pipistrelova ekipa dosegla edinstven vodilni položaj na področju osebnega, cenovno dostopnega, okolju prijaznega in električnega letalstva. Trend in temelji za prihodnje projekte so jasno postavljeni,« je po prodaji dejal Ivo Boscarol.