Pogajanja so privarčevala štiri milijone evrov

V nadaljevanju preberite:

Družbi 2TDK je po tretjem razpisu in izpeljanih pogajanjih v konkurenčnem dialogu vendarle uspelo izbrati izvajalca del na železniških in predorskih sistemih novega tira med Divačo in Koprom. Dela so oddali konzorciju SŽ Železniško gradbeno podjetje, Kolektor IGIN, GH Holding in Yapi Merkezi Construction, in to za 203,8 milijona evrov ali za 3,9 milijona evrov manj, kot so konec marca predlagali v tem konzorciju. Skupaj s ceno je dogovorjen tudi terminski načrt, ki zagotavlja dokončanje vseh del do konca leta 2025.