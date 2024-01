Pogled na kapitalske trge v 2024: vi vprašate, mi odgovorimo

Besede leta vedno povzamejo najpomembnejše, kar je zaznamovalo preteklo leto. Tako je besedna zveza leta 2023 na ameriških borzah »veličastnih sedem«, kot so na Wall Streetu označili sedem delnic, ki so zaslužne za velik del rasti ameriških delniških indeksov v preteklih dvanajstih mesecih.

Gre za tehnološka podjetja Tesla, Nvidia, Apple, Amazon, Meta Platforms, Microsoft in Alphabet, ki so pridobila med 50 in 250 % ter s tem prispevala k približno 60-odstotni rasti indeksa S&P 500. Vsem je skupna druga, verjetno največkrat izgovorjena besedna skovanka leta 2023, umetna inteligenca (UI). Izmed teh veličastnih sedmih je bila absolutna zmagovalka delnica Nvidie. Z več kot 80-odstotnim tržnim deležem močno prevladuje na trgu sofisticiranih čipov, ki so eden izmed ključnih elementov modelov umetne inteligence.

Kaj bo na kapitalskih trgih prineslo leto 2024? FOTO: Reuters

Širša javnost je preboj UI občutila predvsem prek programa ChatGPT, ki je postal najhitreje rastoča aplikacija v zgodovini. Trenutno dostopni programi umetne inteligence pa so najbrž šele površje oceana možnosti, ki jih UI prinaša v prihodnosti. In ravno v začetku leta je bila v Sloveniji razglašena novotvorjenka leta 2023, in sicer strojetvor, pomeni pa stvaritev umetne inteligence.

Katere besede pa bodo imele močan vpliv na borzni parket v letu 2024? Poglejmo:

Soočamo se z najvišjimi obrestnimi merami po svetovni finančni krizi.

Medtem ko depoziti še vedno nosijo nižje obresti, imajo druge naložbene možnosti, kot so skladi denarnega trga in obvezniški skladi, potencial za višje donose z manj tveganja (v primerjavi z delnicami).

Leto 2024 bo leto volitev. Volilo bo 47 % svetovnega prebivalstva. Investitorje najbolj zanima razplet predsedniških volitev v ZDA, volitev za evropski parlament in volitev v Indiji, saj bo to imelo precejšen vpliv na mednarodne odnose, geopolitiko in ne nazadnje na gospodarstva. Torej posledično tudi na volatilnost kapitalskih trgov.

In to še zdaleč ni vse … Kaj vse zgoraj navedeno pomeni za finančno premoženje vlagateljev'

Soočamo se z najvišjimi obrestnimi merami po svetovni finančni krizi. FOTO: Reuters

Začnimo leto 2024 z interaktivno razpravo v živo, usmerjeno k vprašanjem občinstva, o globalnih kapitalskih trgih. Na prvem finančnem webinarju v letu 2024 se bomo pogovarjali o tem, kaj nam pravijo trenutni grafi, kakšna so pričakovanja za leto 2024 in kako kar najbolje pristopiti k plemenitenju svojih prihrankov ter kakšen finančni portfelj sestaviti.

Z vami bodo strokovnjaki najstarejše družbe za upravljanje v Sloveniji, ki je na trgu že 30 let!

Pridružite se nam na finančnem webinarju »Pogled na kapitalske trge v 2024: vi vprašate, mi odgovorimo«, ki bo v četrtek, 25. 1. 2024, ob 14. uri. Prijavite se na webinar

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt. Več na www.generali-investments.si. Generali Investments d.o.o., Ljubljana.

Naročnik oglasne vsebine je General Investments