Rogličev glavni pomočnik bi stavil na Pogačarja

Florian Lipowitz, glavni pomočnik Primoža Rogliča pri kolesarskem moštvu Red Bull-Bora-Hansgrohe, se je – zanimivo – v otroštvu prav tako ukvarjal z drugim (zimskim) športom. Bil je precej obetaven biatlonec, dokler si ni pri kajtanju na Fuerteventuri huje poškodoval kolena. Zaradi tega se je nato preizkusil v kolesarstvu in v tem športu tudi ostal.

V pogovoru za nemški časnik Bild je spregovoril tudi o svoji vlogi v ekipi na letošnji dirki po Franciji. »V gorah bom zadnji pomočnik Primoža Rogliča, zato bom tam dolgo ob njem. Do takrat ne bom imel veliko dela. Skupaj lahko veliko dosežemo. Če pa se mi bo ponudila priložnost, se bom lahko boril tudi za kakšno dobro etapno uvrstitev. Uvodnih deset etap bo ravninskih, vendar kljub temu nevarnih. Prvi teden bo treba preživeti brez večjega padca, potem se bo v gorah pokazalo, kdo je najmočnejši,« je pojasnil Lipowitz.

Na nedavni dirki po Dofineji je Florian Lipowitz (desno) zaostal le za Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Ob tem je pripomnil, da njegov glavni cilj na tokratnem Touru ni (visoka) skupna razvrstitev. »Toda glede na to, da sem Primožev zadnji pomočnik, jih v karavani ni več veliko, ki so lahko pred menoj,« je ocenil 24-letni Nemec. Na vprašanje, kdo bo po njegovem zmagal na letošnji dirki po Franciji, je odvrnil, da bi stavil na Tadeja Pogačarja. »Po mojem je najbolj celovit kolesar. Obvlada preprosto vse: zna šprintati, močan je v vožnji navkreber in dolgih vzponih. Težko ga bo premagati,« je še napovedal Lipowitz.