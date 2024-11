Bo komu v Aziji dobro ob Trumpu?

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je bodoči ameriški predsednik priljubljene carine razporedil tako, da bo njihov glavni cilj dušiti kitajski izvoz, sta japonsko gospodarstvo in predvsem avtomobilska industrija precej manj pripravljena na od 10- do 20-odstotne carine, kakršne je Trump napovedal za vse države z izjemo Kitajske, kot je Kitajska pripravljena na 60-odstotne carine, ki jih je obljubil drugi največji gospodarski sili na svetu. Eden od razlogov, da je tako, je Trumpova grožnja, da bo uvedel 100-odstotne carine na avtomobile, uvožene iz Mehike, kjer je nekaj japonskih proizvajalcev nedavno odprlo tovarne vozil, ki so namenjena ameriškemu trgu. Išiba trenutno nima rešitve za prihajajočo krizo.

Japonska avtomobilska industrija na leto izvozi za okoli 85 milijard dolarjev vozil, od katerih jih gre tretjina na ameriški trg. Lani so japonski proizvajalci v ZDA izvozili 1,5 milijona vozil. Glede na to, da lahko japonski trg sprejme vase samo 5 milijonov vozil, ameriški pa 16 milijonov, nobeden od japonskih gospodarskih strategov ne vidi alternative, ki bi ponujala izhod iz te situacije. Ko se k temu doda pričakovane pretrese, ki bodo razburkali globalne dobavne verige in verjetno povzročili občutno zmanjšanje vrednosti dolarja, kar bo vplivalo na zmanjšanje vrednosti jena, s tem pa na podražitev uvoza v celoti, nekateri japonski ekonomisti Trumpovo vrnitev primerjajo s cunamijem, ki je leta 2011 prizadel Japonsko po močnem potresu na dnu Tihega oceana.