Pokojnine upokojencem ne omogočajo mirnega življenja

Vlada za prihodnje leto napoveduje vrsto reform ali vsaj začetek razprave o njih. Njihove vsebine in ciljev za zdaj ni razkrila in pretežno verjetno še niti niso opredeljeni. Nobena skrivnost pa ni, da država snuje spremembe na davčnem področju, v pokojninskem sistemu, zdravstvu in tudi v javnem sektorju. Prav tako so nujni ukrepi v energetiki.

Ključno vprašanje pa je, ali je vlada v tej sestavi sposobna vse potrebne reforme medsebojno uskladiti in sestaviti delujoč sistem, ki bi hkrati izboljšal konkurenčnost Slovenije ter delovanje države na vseh področjih. v članku smo opredelili izzive, s katerimi se srečuje Slovenija na ključnih področjih, in možne rešitve. Kaj so izzivi pokojninskega sistema, zdravstva, javne uprave, energetike in davčnega področja. Prav to zadnje je najbolj pereče, saj mora Slovenija zmanjšati davčno obremenitev zaposlenih ni gospdoarstva, hkrati pa povečati davčne prilive.