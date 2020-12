Pol manj tiskalnikov in boljše delo

V članku preberite V Skupini Sij, ki je največji slovenski proizvajalec jekla in eden največjih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi, je še lani v pisarniških in proizvodnih okoljih brnelo več kot 300 tiskalniških naprav. Letos jih je le še 185, na treh lokacijah. Optimizirana flota skupini prinaša nižje stroške tiskanja in več notranjih koristi, ki se kažejo v izboljšani izkušnji uporabnikov tiskalnih naprav in manjši obremenitvi zaposlenih v oddelkih za IT in nabavo. Kaj so storili?