Poleg IT-podjetij bodo odpuščale tudi globalne banke

V nadalevanu preberite:

Novembra je veliko svetovnih multinacionalk, kot so Meta, Twitter in Amazon, odpustilo zaposlene. Decembra jim sledijo največje globalne banke Citi Group, HSBC, Credit Suisse in druge. Zapirajo oddelke, odpuščajo osebje in se pripravljajo na krizo. V Sloveniji trg dela še dosega rekordne ravni.