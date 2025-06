Pomembnost bonitetne ocene

V nadaljevanju preberite:

Kreditna agencija S&P je izboljšala bonitetno oceno Slovenije z AA– na AA in tudi obeti so stabilni. Gre za pozitivno novico oziroma ekonomsko objavo, objavi ene agencije pa pogosto, ne pa nujno, sledijo druge agencije. Kaj to sploh pomeni? Povedano poenostavljeno, ta ocena pomeni, koliko smo kot država tvegani, če nam kdo posodi denar, denimo za financiranje proračunskih potreb. Boniteta določa, kakšen pribitek bomo plačali pri zadolževanju. Boljša je boniteta, manjši so pribitki, posojilodajalec pa ima manj skrbi, da se kaj zalomi. Nekako podobno kot pri zadolževanju podjetja, kjer se izračunava boniteta, ali pa zadolževanju občanov, kjer se pogleda, ali imaš službo za nedoločen čas, kakšni so prihodki, obstoječi dolg in podobno.