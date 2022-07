Pomoč pri dvigovanju težjih bremen

Pošta Slovenije je v sklopu uvajanj sodobnih tehnologij v poslovne procese nabavila napravo eksoskelet, ki zaposlenim s pomočjo elektromotorjev pomaga pri dvigovanju težjih bremen. Za zdaj novo opremo v ljubljanskem poštnem logističnem centru na Viču uporabljajo štirje zaposleni, ki polagajo pošiljke na tekoči trak paketnega usmerjevalnika.

Kot so ob tem sporočili iz Pošte, veliko pozornosti namenjajo zdravju zaposlenih in varnemu delovnemu okolju, k temu pa bo odslej pripomogel tudi novi pripomoček, ki je namenjen zaščiti hrbtenice, hrbtnih vretenc in ledvenih mišic. Nepravilno dvigovanje namreč vodi do neenakomernega pritiska na medvretenčne ploščice in je zato glavni vzrok za poškodbe spodnjega dela hrbta.

Eksoskeleti bodo v pomoč pri dvigovanju težjih paketov na tekoči trak, saj uporaba zaposlenega pri vsakem dvigu razbremeni do 30 kilogramov. V Pošti Slovenije si, kot pojasnjujejo, ves čas prizadevajo za izboljševanje delovnih razmer in okolja zaposlenih. »Velik poudarek je namenjen zdravju, saj si želimo zaposlene ohraniti zdrave. Čim bolj želimo omejiti možnost dolgotrajnih poškodb ali okvar in v tem pogledu je sodobna tehnološka rešitev, kot je eksoskelet, zelo pomembna pridobitev,« je dejal generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot.

Direktor Invalidskega podjetja Pošte Slovenije Janez Zidar verjame, da bodo s prvimi tremi eksoskeleti dokazali, da oprema zelo dobro vpliva na zdravje zaposlenih in razbremenitev hrbtnega predela tistih, ki dvigujejo težja bremena. Pričakuje, da bodo v prihodnje uporabo te sodobne opreme razširili tudi na druge lokacije, predvsem v poštni logistični center v Mariboru ter večje pošte oziroma tja, kjer zaposleni ponavljajoče dvigujejo težja bremena.