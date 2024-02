Posel iz oblaka? Zakaj pa ne

V nadaljevanju preberite:

Selitev računalništva v računalniške oblake je verjetno najboljša stvar, ki je doletela podjetja. Posebej mala podjetja. Selitev IT-okolja na strežnike ponudnikov platform, aplikacij in infrastrukture je namreč postala realnost. Podjetjem ni več treba skrbeti za lastno IT-okolje in aplikacije, njihovo varnost, razvoj, nadgradnje, popravke – vse to je v domeni ponudnika.

Potrebujejo le zanesljivo in varno povezavo v splet, saj se hitrost in predvsem odzivnost povezave neposredno preslikata v kakovost uporabniške izkušnje ob uporabi aplikacij in storitev iz oblaka. Pri tem odpadejo velike naložbe v napredne sisteme za najzmogljivejše aplikacije, kakršne so simulacije s pomočjo umetne inteligence, poslovna analitika in podobne.