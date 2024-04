Pošiljka za milijon Slovencev: več kot tretjini bodo dohodnino vrnili

»Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 29. maj 2024, prav tako bo preveč plačana dohodnina zavezancem nakazana na transakcijski račun do 29. maja 2024. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 31. maja 2024,« so danes sporočili s Finančne uprave RS (Furs). Tisti, ki imate dostop do aplikacije eDavki (mobilne ali z uporabo računalnika), lahko informacijo, koliko dohodnine morate plačati ali vam bo vrnjene, že preverite, kot smo poročali v petek, drugi boste morali počakati na informativni izračun v tiskani izdaji, ki bodo na vaš naslov prispeli v prihodnjih dneh.

V prvem svežnju z datumom odpreme 29. marec 2024 je bilo poslanih 930.749 informativnih izračunov dohodnine za leto 2023:

130.990 (14 odstotkov davčnih zavezancev) z doplačili,

364.491 (39 odstotkov) z vračili,

435.268 ‬(47 odstotkov) pa brez vračila ali doplačila dohodnine.

Država bo v tej tranši pobrala skoraj 35 milijonov evrov, davčnim zavezancem pa vrnila več kot 95 milijonov evrov: »Povprečni znesek doplačila znaša 266 evrov, povprečni znesek vračila pa 262 evrov.«

Komu ni treba ugovarjati

Če opazite, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morate najpozneje do 29. aprila 2024 podati ugovor (razen če razlika v skupnem znesku ne presega enega evra). »V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. Ugovor lahko zavezanci vložijo elektronsko prek sistema eDavki tudi zgolj z davčno številko in geslom prek računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo,« so sporočili s Fursa. Če ne ugovarjate, informativni izračun postane odločba.

Zakaj moj izračun ni del prve tranše

V prvi tranši so informativni izračuni izdani rezidentom Republike Slovenije, ki so zavezanci za dohodnino in niso uveljavljali vzdrževanih družinskih članov ali niso dosegali dohodkov iz dejavnosti (če davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov) ali nimajo dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (KD), so pojasnili s Fursa.

Naslednji sveženj informativnih izračunov dohodnine bo odpremljen 31. maja 2024.