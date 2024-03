Preverite eDavke: prvi paket informativnih dohodninskih izračunov že poslan

Finančna uprava RS (Furs) je odpremila prvi paket dohodninskih informativnih izračunov. Če jih prejmete v fizični obliki, vas bodo dosegli šele v dneh po praznikih. Če bodisi uporabljate mobilno aplikacijo eDavki bodisi do eDavkov dostopate prek računalnika, lahko v informativni izračun za leto 2023 že vpogledate in tudi vidite, koliko dohodnine vam bo država vrnila ali jo boste morali doplačati. Seveda, če ste eden tistih, ki jim je bil dohodninski izračun poslan v prvi tranši.

Če ugotovite napake ali želite podatke v izračunu popraviti, podajte ugovor (elektronsko prek eDavkov, osebno ali po pošti na pristojnem davčnem uradu). To morate storiti v 15 dneh od vročitve informativnega izračuna dohodnine. »Informativni izračun dohodnine se vroča z navadno vročitvijo, zato se šteje, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme informativnega izračuna (datum odpreme je naveden na kuverti),« pojasnjujejo s Fursa.

Do pet tisoč evrov globe

Velja opozorilo, zapisano na spletni strani finančne uprave: »Če zavezanec, kljub navedbi neresničnih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov v informativnem izračunu dohodnine, ne vloži ugovora zoper informativni izračun dohodnine, stori prekršek po 1. točki prvega odstavka 395. člena ZDavP-2, za katerega je določena globa od 400 do 5000 evrov.«

Če ne boste ugovarjali, informativni izračun samodejno postane odločba.

Če morebiti še tuhtate, komu se bolj izplača uveljavljati, denimo, vzdrževane družinske člane, lahko v eDavkih sami opravite testni izračun dohodnine.

Dohodnino lahko po novem poravnate na več načinov. Pred dnevi so s finančne uprave sporočili, da so v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za javna plačila razširili nabor načinov plačila, ki se jih lahko uporabi v eDavkih: »Poleg Flika in spletne banke Bank@net je v eDavkih od zdaj mogoče izvršiti spletno plačilo davkov tudi s karticami MasterCard, Visa, Maestro in Diners club ter rešitvami mobilne telefonije mBills in Valú.« Prednost je, da vam ni treba izpolnjevati plačilnega naloga, poleg tega se z enim plačilom lahko poravna več različnih obveznosti, ki se sicer plačujejo na različne račune.

»V eDavkih se spletno plačilo izbranih obveznosti izvrši iz vpogleda eKarticaO prek gumba 'ePlačilo za označene' oziroma iz vpogleda 'Prejeti dokumenti' prek gumba 'ePlačilo'. Na pregledu pripravljenih plačilnih navodil se izbere možnost ePlačilo in nato način plačila. Za zaključek plačila se vnesejo podatki v skladu z navodili plačilnega servisa in potrdi plačilo,« so še pojasnili.

Niste dobili informativnega izračuna?

Davčni zavezanci bodo informativne izračune dohodnine za leto 2023 dobili najkasneje do 31. maja 2024, piše na spletni strani finančne uprave. Če ga takrat še ne bo, še malo počakajte. Na spletni strani finančne uprave je zapisano: »Napoved za odmero dohodnine za leto 2023 morate vložiti le, če vam davčni organ do 15. junija ni vročil informativnega izračuna dohodnine za preteklo leto, in to ne glede na višino prejetih dohodkov v letu 2023.«