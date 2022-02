Poslanci o zakonu o frankih, bančniki z ustavno pobudo

V članku preberite:

Državni zbor bo danes, na eni zadnjih sej pred volitvami, obravnaval, v sredo pa predvidoma glasoval o predlogu zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci posojil v švicarskih frankih. Predlog zakona je pred kratkim podprl odbor državnega zbora za finance, na drugi strani pa mu v Združenju bank Slovenije, v bankah in na Gospodarski zbornici Slovenije ostro nasprotujejo, bančniki pa že pripravljajo pobudo za ustavno presojo, če bo zakon sprejet.

Pomisleke imajo tudi v Banki Slovenije, kjer izpostavljajo, da zakon ni skladen z evropskim in slovenskim pravnim redom, ob potencialnem negativnem vplivu na stabilnost slovenskega finančnega sistema pa da prinaša številna tveganja, na katera je že lani aprila opozorila tudi Evropska centralna banka.

Kdaj je bil zakon vložen v državni zbor, kdo ga je predlagal in na kaj se nanaša njegova vsebina? Kaj bi morale banke v primeru sprejetja zakona storiti za vse kreditne pogodbe v švicarskih frankih? Kdo bi opravljal nadzor nad izvajanjem zakona in kakšne drakonske predvidene kazni lahko sledijo?