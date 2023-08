Poslovanje bo podvojeno in razširjeno po vseh celinah

V nadaljevanju preberite:

Poslovanje podjetja Seven Refractories, ki ga je prevzela avstrijska multinacionalka RHI Magnesita, bo čez pet let podvojeno, to poslovno enoto bodo poznali kupci na vseh celinah, dobavljala bo več končnim strankam in upravljala več obratov in v več državah kot doslej, napoveduje Stefan Borgas, direktor RHI Magnesita. Ta opozarja na nekonkurenčni položaj Evrope zaradi visokih stroškov energije in emisij, zato bodo morali del proizvodnje preseliti v obrate zunaj Evrope. Kaj je Borgas povedal o prihodnosti družbe iz Divače, njihovih trgih, prevzemnih, energetski draginji, nekonkurenčnosti Evrope ...