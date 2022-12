Potrebe po digitalnih zmogljivosti rastejo in prinašajo dodatne izzive

V nadaljevanju preberite:

Direktorji informatike so sicer vajeni hitrih sprememb. Nove tehnologije morajo že sicer spremljati, obstoječe se razvijajo, poslovne potrebe se lahko spremenijo čez noč, zaposleni pridejo in odidejo. Turbulenca je del njihove službe. Težko je reči, kaj jim predstavlja največji izziv, saj jih v vsakem trenutku lahko naštejejo vsaj deset.

Vodje IT se namreč spopadajo z nenehnimi motnjami, povezanimi s pandemijo, geopolitično nestabilnostjo in gospodarsko nestanovitnostjo – poleg vseh »standardnih« dejavnikov, povezanih z delovanjem informacijskega okolja podjetja. Preberite, kaj trenutno zahteva največ pozornosti direktorjev IT.