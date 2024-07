Pozitivna prva polovica leta

Za nami je prva polovica letošnjega leta. Treba je priznati, da je bilo to obdobje zelo ugodno za delniške trge. Indeks delnic podjetij iz razvitih držav MSCI World je doživel rast v višini 15,7 odstotka, indeks delnic ameriških podjetij MSCI USA je zrasel za 18,6 odstotka, indeks delnic evropskih podjetij MSCI Europe pa za 9,6 odstotka. Še višjo rast smo videli pri indeksih, pri oblikovanju katerih se upoštevajo tudi trajnostne značilnosti posameznih podjetij. Indeks delnic podjetij iz razvitih držav MSCI World Climate Change je doživel rast v višini 18,3 odstotka, indeks delnic ameriških podjetij MSCI USA Climate Change je zrasel za 19,7 odstotka, indeks delnic evropskih podjetij MSCI Europe Climate Change pa za 10,4 odstotka. V primeru vseh indeksov so donosnosti prikazane v evrih in upoštevajo izplačane dividende.

Ključni dejavnik, ki je pozitivno vplival na delniške trge, je rast cen delnic podjetij, povezanih z umetno inteligenco (UI). Zrasle so cene delnic tako podjetij, ki razvijajo orodja, ki temeljijo na umetni inteligenci, kot tudi podjetij, ki razvijajo in proizvajajo polprevodnike ter drugo opremo za podatkovne centre. Brez podatkovnih centrov, ki za svoje delovanje med drugim potrebujejo številne zmogljive polprevodnike, razvoj na področju umetne inteligence ni mogoč. Zato ni presenetljivo, da se je pozitivno razpoloženje vlagateljev razširilo na večino podjetij iz verige dodane vrednosti razvoja UI-rešitev.

Podjetje, ki ga je vsekakor treba izpostaviti, ko se začne diskusija o umetni inteligenci, je Nvidia. To ameriško podjetje je vodilno na področju razvoja grafičnih kartic, ki se uporabljajo tako za učenje kot tudi za neposredno delovanje UI-modelov. Pomembnost Nvidie v ekosistemu UI je tako velika, pričakovanja glede rasti na področju umetne inteligence pa tako visoka, da je 20. junija to podjetje postalo največje podjetje na svetu glede na velikost tržne kapitalizacije. Že naslednji dan je Nvidia zdrsnila na drugo mesto in prepustila vodilni položaj podjetju Microsoft. Zgodba Nvidie postaja še toliko bolj zanimiva, če upoštevamo, da je bilo to podjetje še pred petimi leti približno 11-krat manjše od Microsofta.

Alexsandr Gutirea, Triglav Skladi FOTO: Jernej Lasic

Vpliv rasti cene delnice Nvidie na rast celotnega svetovnega trga ni težko oceniti. Od začetka leta do konca junija je cena delnice Nvidie zrasla za 157 odstotkov. V tem obdobju je Nvidia v povprečju predstavljala 3,4 odstotka v strukturi indeksa MSCI World in sedem odstotkov v indeksu MSCI World Climate Change. Izračuni razkrivajo, da je bilo 37 odstotkov rasti vrednosti indeksa MSCI World in 43 odstotkov rasti vrednosti indeksa MSCI World Climate Change pogojenih z rastjo cen delnic Nvidie.

Umetna inteligenca bo še nekaj časa v ospredju pozornosti tako podjetij kot tudi vlagateljev. Razumljivo je, da bo tudi Nvidia pod žarometi, navsezadnje tudi zato, ker je zdaj to podjetje opazno bolj pomembno z vidika vpliva na premoženje več sto milijonov vlagateljev, ki so neposredni ali posredni lastniki delnic Nvidie.