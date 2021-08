Pred uvedbo digitalnega evra razpravljajo o več rešitvah

V intervjuju med drugim preberite:



Evropska centralna banka (ECB) že od leta 2019 previdno načrtuje projekt digitalnega evra kot odgovor na izzive, ki jih prinaša vzpon kriptovalut in elektronskega denarja; o zadnjem sicer pospešeno razmišljajo tudi druge vodilne svetovne centralne banke. Digitalni evro zdaj v raziskovalni fazi vključuje vse države evrosistema in bo, če bo potrjen, zaživel okoli leta 2025. O njem smo se pogovarjali z viceguvernerjem Banke Slovenije Jožefom Bradeškom.



V intervjuju med drugim izveste, v kateri fazi je zdaj projekt digitalnega evra, kakšne rešitve so mogoče, kaj bi e-evro pomenil za uporabnike, kakšen bi bil njegov vpliv na bančni sistem in kako daleč so podobni projekti drugih držav.