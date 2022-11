Delnice Telekoma Slovenije v drugem polletju zdrsnile za 18 odstotkov

V nadaljevanju preberite:

Ta teden bodo NLB, Petrol in Telekom Slovenije predstavili poslovanje v tretjem letošnjem četrtletju, ki je bilo v marsikaterem pogledu prelomno. Finančni trgi so se v pričakovanju težav zaradi visokih cen, dviga obrestnih mer in napovedovanega gospodarskega zastoja močno zatresli, zato bodo rezultati tudi prvi kazalnik, kako zaostrene razmere vplivajo na poslovanje večjih slovenskih gospodarskih družb.