Preložen rok oddaje ponudb za dodelitev frekvenc 5G

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve ( Akos ) je v sredini decembra objavila težko pričakovan razpis za dodelitev frekvenčnih pasov, v katere so zajete tudi frekvence nove mobilne tehnologije 5G. Rok za oddajo ponudb se je zaradi spremembe vladnega sklepa zdaj zamaknil, obenem pa sta že potrjena čas in kraj javne dražbe za radijske frekvence poslovno kritičnih komunikacij med napravami ( machine to machine ). Katera podjetja so za zdaj izkazala interes za tovrstna omrežja in kdaj bomo izvedeli, kateri operaterji se bodo podali na dražbo frekvenc za 5G?