Prevent & Deloza je z nakupom podjetja v Nemčiji prevzeme šele začela

V nadaljevanju preberite:

Celjska družba Prevent & Deloza, ki razvija in proizvaja zaščitna oblačila, je prevzela nemško podjetje Askö, ki izdeluje zaščitne gasilske rokavice. Kakšno podjetje je Askö in zakaj so ga kupili? Kakšna je kupnina? Zakaj namerava Prevent & Deloza opraviti še več prevzemov, kakšne načrte imajo in do kdaj ter kaj jih zanima?