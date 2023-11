Previsoka inflacija se bo nekoč znižala, bolje zlepa kot pa zgrda

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji smo konec oktobra zabeležili tretjo najvišjo stopnjo inflacije v evrskem območju, izhaja iz zadnjih podatkov Eurostata in našega statističnega urada. Naša letna rast cen, merjena po metodi HICP, je s 6,6 odstotka za več kot dvakrat presegla povprečje evrskega območja (2,9 odstotka), višjo inflacijo pa so med državami z evrom zabeležili le na Slovaškem (7,8 odstotka) in Hrvaškem (6,7 odstotka).

Kako inflacija znižuje konkurenčnost naših podjetij? Kaj nam je storiti, da se inflacija ne zniža s trdim pristankom in krizo?