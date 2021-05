Pri analizi poslovanja naj sodelujejo vsi

V nadaljevanju preberite

Podjetja niso odvisna le od samih sebe, svojih izdelkov in storitev ter potrošnikov, temveč tudi od širšega makroekonomskega okolja. Če je to v slabi kondiciji, je poslovanje oteženo. A ne za vsa podjetja. Kdor se bolje pripravi na nenehno spreminjajoče se razmere, se lahko bolje in ustrezneje odzove. In prav zato posluje bolje od konkurence.