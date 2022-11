Pri varjenju je robotizacija velika prednost

V nadaljevanju preberite:

Ko gre za kakovost in funkcionalnost večine kompleksnejših kovinskih izdelkov – od pralnih strojev pa do tovornih vozil –, je varjenje ena od kritičnih operacij v proizvodnji. Zahtevno in natančno delo, ki je bilo včasih povsem odvisno od znanja in sposobnosti varilca, pa se vse bolj pospešeno avtomatizira.

»Po eni strani se ljudje vse bolj izogibajo monotonemu in ponavljajočemu se delu z rokami in tako ročno delo vse bolj nadomeščajo roboti. Temu smo priča tudi na področju varjenja. Poleg tega je kakovost zvara večinoma odvisna od operaterja. Roboti zagotavljajo ponovljivost procesa, manj napak in se ne 'utrudijo'. Varilec tega na dolgi rok ne more zagotoviti,« je povedal Renato Pahor, direktor podjetja Virs iz Lendave.