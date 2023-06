Pri vodiku je treba biti zraven, čeprav še ne vidimo koristi

V nadaljevanju preberite:

»Resničnega preboja brez zelenega vodika si ne predstavljam,« pravi Aleksander Mervar, direktor Elesa, ki si je ogledal park vodikovih tehnologij v Fukušimi. To bi hkrati lahko bilo nadaljevanje sodelovanja v lani uspešno končanem projektu NEDO, ta je pomagal znižati omrežnine pri nas in bil ocenjen kot najboljši projekt v Evropi na področju omrežij. Slovenija bi tako lahko postala tudi evropska partnerica Japonske za projekte z vodikom.

Slovenija je zavezana vodiku, uvesti namreč mora več obnovljivih virov, kar pomeni tudi povečanje možnosti shranjevanja energije. V nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu bodo tako vodiku namenili več pozornosti, je povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, pa je dodal, da je ideja, kako naprej, zelo jasna, treba je sestaviti konzorcij podjetij, mogoče v novem projektu tudi raziskovalcev.