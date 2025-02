Infrastruktura kot ključni steber preobrazbe

Infrastruktura predstavlja hrbtenico družbe in zagotavlja njeno delovanje. Hkrati je tudi sama podvržena velikim spremembam. Pred 50 leti je bila naša infrastruktura videti povsem drugače. Zaradi globalnih megatrendov, kot so energetski prehod, digitalizacija, mobilnost, urbanizacija in demografija, se infrastruktura čedalje hitreje spreminja.

Razlikovanje med fizično in neoprijemljivo infrastrukturo

Karin Kunrath, glavna direktorica za naložbe, Raiffeisen Capital Management Foto: RCM

Družba Raiffeisen Capital Management je infrastrukturo opredelila kot eno od svojih bodočih tem in oblikovala delovno skupino, ki bo preučila, kateri globalni megatrendi bodo vplivali na infrastrukturo. Sprva so naredili razliko med fizično infrastrukturo (npr. omrežja, cevovodi, stavbe, elektrarne) in neoprijemljivo infrastrukturo (npr. telekomunikacije, pametna omrežja, digitalna izmenjava podatkov in informacij). Za vlagatelje je to še posebej zanimivo na področjih, kjer megatrendi vplivajo na infrastrukturo: zanimive naložbene priložnosti se pojavljajo prav tam, kjer se mora infrastruktura spremeniti in prilagoditi ali pa jo je treba obnoviti. Tovrstne priložnosti se ocenjujejo glede na merila ESG, saj vsaka sprememba v infrastrukturi ni pozitivna z vidika ESG. Te ocene so nato podlaga za naložbeni proces in koristijo celotni ekipi za upravljanje sklada.

Vpliv energetskega prehoda na infrastrukturo

Energetski prehod prinaša številne spremembe. Že zdaj obstajajo velike težave z dovajanjem električne energije iz večjih fotovoltaičnih sistemov, ker obstoječa infrastruktura ne more obvladovati kratkoročnih presežkov. Zato se bodo zgodile obsežne spremembe na področju električnih omrežij, sistemov shranjevanja in gradbene infrastrukture, vključno z digitalizacijo električnih omrežij. Preskrba z energijo bo postala bolj decentralizirana, saj si bo lahko vsakdo sam zagotovil energijo, ki jo bo treba prostorsko in časovno sinhronizirati z decentraliziranim povpraševanjem. Ker sonce in veter ne zagotavljata vedno stalne oskrbe z energijo, je potrebno ravnovesje. Povečati je treba prenosno zmogljivost energetskih omrežij in lokalno distribucijsko zmogljivost ter učinkovito upravljanje energije. To bo bistveno spremenilo strukturo omrežja. Kot vlagatelji spremljamo priložnosti, ki bi se lahko pojavile na tem področju.

vlaganje v vodarstvo Foto Gm/tt Igd

Digitalizacija in umetna inteligenca spodbujata infrastrukturo

Delež nematerialne infrastrukture se bo v primerjavi s fizično infrastrukturo hitro povečeval, kar bosta poganjali digitalizacija in umetna inteligenca. Ceste, prometna omrežja in stavbe bodo še vedno potrebne, vendar se bo spremenil način, kako ustvarjamo izmenjavo in upravljamo energijo. Te spremembe so tesno povezane z digitalnim svetom in umetno inteligenco. Energijo bomo učinkoviteje uporabljali tudi v lastnih domovih, na primer z digitalnimi krmilniki, ki vklapljajo in izklapljajo naprave glede na preskrbo z električno energijo. Pametna voda je še en izraz, ki se bo uveljavil. Gre za digitalizacijo preskrbe z vodo in spremljanje sistema preskrbe z vodo v realnem času, kar vodi k optimizaciji preskrbe in uporabe vode.

Infrastruktura velikega pomena za telekomunikacije

Pomemben vidik je tudi širitev omrežja 5G, v nekaterih delih sveta pa se že govori o omrežju 6G, na primer v Aziji. Ta peta generacija tehnologije mobilne telefonije ponuja večjo hitrost, zmogljivost in zanesljivost. Teme, kot so internet stvari, avtonomna vožnja in industrijska avtomatizacija, so precej odvisne od širitve te tehnologije. Pomembne bodo tudi digitalne storitve, ki jih zagotavljata javni in zasebni sektor. Digitalizacija je ustvarila novo vrsto infrastrukture, ki nam omogoča trgovanje in izmenjavo informacij v tem prostoru. Ta pomembni trend bo še naprej spreminjal našo infrastrukturo in način njene uporabe.

Kakovostne ocene so čedalje pomembnejše

Pri ocenjevanju ni jasnega črno-belega razmišljanja. Kakovostne ocene, ki ne temeljijo zgolj na številkah, postajajo čedalje pomembnejše. To se razlikuje od običajnega pristopa k ESG, ki temelji na točkovanju, in vodi h kakovostni oceni vprašanj, tveganj in priložnosti. Spremembe v infrastrukturi pogosto vplivajo na vprašanja ESG in ponujajo priložnosti za rast. Z upoštevanjem ESG se je mogoče nekaterim tveganjem tudi izogniti. Ta novi način poslovanja je treba oceniti in kategorizirati na podlagi odgovorne rabe virov. Kvalitativno mnenje v zvezi z ESG postaja čedalje pomembnejše pri ocenjevanju prihodnjih vprašanj z naložbenega vidika.