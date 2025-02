Prihodnji delničarji Vzajemne naj z odprtjem trgovalnega računa ne hitijo

Vzajemna je zaključila s pošiljanjem obvestil upravičencem do izplačila denarja in pridobitve delnic. Za izplačilo v delnicah se je po doslej zbranih odzivih odločila približna desetina upravičencev, ki lahko izbirajo med denarjem ali delnicami. Predsednik uprave Vzajemne Matija Šenk tistim, ki bodo prejeli delnice in še nimajo trgovalnega računa, svetuje, naj za zdaj z odprtjem tega počakajo.

Vzajemna je v slabem mesecu poslala 831.573 obvestil, tako tistim, ki so upravičeni ali do delnic ali do izplačila v denarju do 120 evrov, kot tistim, ki so z deleži nad 120 evrov upravičeni zgolj do delnic. Slednjih je 419 tisoč, medtem ko je upravičencev do 120 evrov 412 tisoč. Od slednjih je Vzajemna doslej zbrala 245 tisoč izjav, od tega jih je približno desetina uveljavljala pravico, da namesto izplačila deleža prevzamejo delnice Vzajemne.

Agencija za zavarovalni nadzor bo predvidoma junija izdala sklep o določitvi osnovnega kapitala in številu delnic, do konca tega leta pa bodo upravičenci prejeli denar. Prejemniki delnic bodo te na svoje trgovalne račune lahko prenesli jeseni po izdaji delnic pri Klirinško-depotni družbi. Delnice bodo na Ljubljansko borzo uvrščene v začetku prihodnjega leta in od takrat bo mogoče z njimi trgovati. Po Šenkovih besedah bo Vzajemna imela okoli 445 tisoč delničarjev. Skupščina delničarjev bo predvidoma oktobra in na njej bo imenovan nadzorni svet.

Predsednik uprave je povedal, da je pri ponudnikih trenutno odprtih 96 tisoč trgovalnih računov, zato bo veliko ljudi moralo opreti trgovalni račun. Pri tem svetuje, naj s tem ne hitijo in naj počakajo na javne objave cenikov in morebitne popuste pri ponudnikih trgovalnih računov.

Stroške izdaje delnic v KDD bo nosila Vzajemna, medtem ko bodo odprtje trgovalnega računa in prenosa delnic nanj ter nadaljnje stroške poslovanja krili upravičenci. V Vzajemni pričakujejo, da bodo ponudniki trgovalnih računov ponudili ugodnejše cene od trenutnih tarif. Ob tem pa naj bi do konca leta ministrstvo za finance omogočilo tudi prenos delnic na individualne naložbene račune, zato se prihodnjim delničarjem te zavarovalnice splača počakati, katera možnost bo zanje najugodnejša.

18.000 obvestil nevročenih

Članica uprave Vzajemne Alja Markovič Čas je izpostavila, da približno 18.000 obvestil ni bilo vročenih. Zato pozivajo vse zavarovance, ki menijo, da so upravičenci v statusnem preoblikovanju zavarovalnice, pa niso prejeli obvestila ali so ga izgubili, naj se oglasijo v njihovih poslovalnicah ali pokličejo na klicni center s številko 080 20 60. Do deleža pri preoblikovanju so upravičeni vsi, ki so imeli 31. decembra 2023 pri Vzajemni vsaj eno zavarovalno pogodbo s trajanjem leto ali več.

Alja Markovič Čas je pozvala tudi vse tiste, ki želijo prejeti do 120 evrov, naj Vzajemni čim prej sporočijo transakcijski račun. Če pa bi ti upravičenci želeli imeti delnice, morajo to storiti do srede.

ZZZS se ne strinja z vrednotenjem

Za zdaj pa še ni jasno, kako se bo razrešila dilema, kakšen delež pripada ustanovitelju Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Vzajemna je namreč ZZZS obvestila, da mu pripada delež v vrednosti 11,2 milijona evrov, medtem ko je neodvisni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij za ZZZS izračunal vrednost vložka 32,8 milijona evrov. Skupščina ZZZS, ki je sicer glasovala za izplačilo v delnicah, je zato pozvala ministrstvo za finance, naj izvede revizijo finančnega vrednotenja kapitala Vzajemne. Na ministrstvo so poudarili, da ima ZZZS pravico do sodnega preizkusa svojega deleža, medtem ko je poziv k reviziji v nasprotju z zakonom in pristojnostmi ministrstva, so poudarili na finančnem ministrstvu. Šenk je glede tega dejal, da je določitev deležev izvedel pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij KF Finance, ki ga je izbralo finančno ministrstvo, izračun pa je potrdil pooblaščeni revizor PWC. »Po mojem mnenju je ta ocena kar prava,« je dodal.

Dobiček čez dve ali tri leta

Po nerevidiranih podatkih je Vzajemna lani zbrala 31,8 milijona evrov kosmate obračunane premije, kar je 12,4 odstotka več kot leto prej. Tudi načrtovana rast za prihodnja leta je 13-odstotna. Kapitalska ustreznost je visoka, tudi če bi se ZZZS premislila in zahtevala izplačilo deleža v denarju, je dejala članica uprave Petra Mezgec. Vzajemna po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja posluje z izgubo, točka preloma za pozitivno poslovanje pa bo leta 2027 ali 2028, je še dodala.