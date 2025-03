Programska in podatkovna ozka grla

V nadaljevanju preberite:

Direktorji informatike in strokovnjaki IT so danes pogosto pod pritiskom vodstev, da uvajajo rešitve umetne inteligence, čeprav številna podjetja nimajo ustreznih programskih in podatkovnih temeljev zanjo. Vodje oddelkov IT odkrito priznavajo, da je zastarela programska oprema resna ovira za uvedbo umetne inteligence, daleč največja prepreka na poti do uspeha pa je odsotnost zbranih in urejenih podatkov. Umetna inteligenca se namreč »hrani« s podatki, brez njih je »bosa in gola«.

Desetletja stare poslovne aplikacije, ki so bile zaradi nekdaj višjih stroškov shranjevanja podatkov zasnovane zgolj za shranjevanje njihovih omejenih količin, niso pravi naslov za integracijo z orodji umetne inteligence. Rezultata ne bo, saj umetna inteligenca v teh primerih nima dovolj dolgih podatkovnih korenin, iz katerih bi črpala in obdelovala informacije.