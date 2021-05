Proizvajalcem cepiv je sekira padla v med

INFOGRAFIKA: Delo

Od začetka množičnega cepljenja proti covidu-19 so si največji delež nastajajočega tržnega kolača odrezala podjetja, ki so lahko prva dala na trg učinkovito in razmeroma varno cepivo. Skladno s standardi in protokoli, ki jih za promet z zdravili upošteva zahodni svet, so to predvsem štiri cepiva, ki so dostopna tudi v Sloveniji.Pfizer pričakuje, da bo letos dosegel s cepivom od 44 do 46 milijard dolarjev prodaje, dobiček pa bo najmanj 14 milijard. To si bo polovično razdelil z nemškim partnerjem Biontech. Moderna pričakuje, da bodo letos prodali za 16 milijard dolarjev cepiva.Tako »štetje dobičkov« pa je precej kontroverzno, saj so vsi uspešni proizvajalci cepiva v razvojni fazi dobili tudi obsežno kapitalsko podporo iz vladnih virov in neprofitnih organizacij. Po oceni analitske družbe Airfinity so štirje največji iz vladnih in neprofitnih virov za razvoj dobili 4,6 milijarde dolarjev, vlaganj zasebnih (profitnih) vlagateljev pa je bilo za 13,9 milijarde.V odziv na te kritike je Johnson & Johnson že napovedal, da bo v času trajanja pandemije cepivo dobavljal z neprofitno kalkulacijo cene. Vendar – ko se bo pandemija končala, bomo zaradi mutacij virusa zelo verjetno potrebovali redna obnovitvena cepljenja. Tako da se zdi dober posel zagotovljen.