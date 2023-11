Proizvodnja pod lastno streho je velik plus

Podjetje Fotona bo prihodnje leto praznovalo 60 let obstoja, podjetje velja za globalnega vodjo na področju medicinskih laserjev. »Ključ uspeha je dobro poznavanje želja in potreb končnih uporabnikov naših laserjev in vrhunska razvojna ekipa,« poudarja direktor dr. Ladislav Grad.

Pri tem učinkovito uporabljajo zavod LA&HA (Laser&Health Academy), ki združuje uporabnike na področju razvoja laserske uporabe v medicini in tudi izobražuje končne kupce. Ustanovili so ga leta 2004 z namenom, da privabijo predvsem zdravnike in druge raziskovalce ter jim omogočijo neodvisno raziskovanje z njihovimi laserji. »Fotona je več kot podjetje, je ekosistem, kjer se generirajo nove indikacije uporabe laserjev. Na področju razvoja pa se naslanjamo predvsem na kakovostno znanje, ki ga imamo v Sloveniji,« Ladislav Grad še pojasnjuje ključ do uspeha.

Na katerih področjih medicine delujete in na katerih trgih vse ste prisotni?

Trenutno največ energije vlagamo v najhitreje rastoči trg estetske medicine, naš laser omogoča pomlajevanje kože brez vstavljanja tujkov, ter v najbolj obetajoči trg ginekologije. Govorimo lahko o zelo velikem pozitivnem učinku laserja na tem področju, z njim lahko tretiramo vrsto različnih indikacij, kot je na primer zelo razširjena inkontinenca. Tu dosegamo zelo dobre klinične rezultate; za nas je to ogromen trg, se pa zavedamo, da se bo konkurenca iz nelaserskega področja borila proti načinu odpravljanja težav, ki jih omogoča laser. Na področju zobozdravstva pa že več kot 25 let z našimi rešitvami kot pionirji odpiramo nove možnosti zdravljenja. Geografsko gledano pa pokrivamo praktično ves svet. V Nemčiji, Franciji, ZDA, na Kitajskem in Japonskem imamo svoja distribucijska podjetja, drugod pa imamo neodvisne lokalne distributerje.

Vstopamo v novo, zelo zanimivo obdobje medicinskih naprav, ki bodo sposobne predlagati zdravniku za individualnega pacienta najbolj primerne nastavitve.

Kupci čedalje bolj cenijo poprodajno podporo, prav tako pa hiter odziv. Kako vam to uspe zagotavljati glede na razvejanost in oddaljenost trgov?

Poprodajna podpora zajema tako šolanje zdravnikov uporabnikov kot tehnični servis. Lokalne distributerje vzpodbujamo, da vzpostavijo mrežo lokalnih zdravnikov, ki so usposobljeni in pripravljeni znanje prenašati na nove uporabnike. Tehnični servis pa zagotavljajo distributerji s svojimi ekipami. Naši serviserji jih redno izobražujejo, tako da je končni kupec, kjerkoli že je, lahko enako kakovostno obravnavan. Usposobljeni uporabnik pa seveda zmanjša verjetnost napak pri rokovanju in je zato njegovo šolanje ob prevzemu izdelka v interesu nas vseh. Izobraževanja za uporabnike organiziramo v okviru LA&HA. Pred pandemijo smo vsako leto pri nas v podjetju gostili okoli 500 udeležencev, zdaj je tega manj, saj smo v času pandemije začeli vzpostavljati lokalne centre po vsem svetu. To omogoča, da se izobraževanj lahko udeležuje več uporabnikov.

Ste zagovorniki tesne povezanosti zaposlenih z vašimi uporabniki, tako zdravniki kot distributerji. Zakaj se vam zdi to pomembno?

Pred leti smo opazili, da je naš uspeh na trgu možno povezati z našim načinom dela, ki je v primerjavi z ameriškimi konkurenti veliko bolj temeljil na osebni ravni, bil je prijazen in iskren. Odnos s kupci in uporabniki zato pri nas temelji tudi na dobrih osebnih odnosih. Njihovi uspehi so bili naši uspehi in obratno. To smo ubesedili s sloganom One family together, ki nas je v času pandemije še dodatno diferenciral v primerjavi s konkurenco. Tak način dela nam zagotavlja dolgoročno pripadnost in zdravo organsko rast.

Fotona postaja pravo globalno podjetje, ki zaposluje že več kot 570 visoko usposobljenih ljudi po vsem svetu, pravi direktor Ladislav Grad. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kako ocenjujete novo evropsko uredbo o medicinskih pripomočkih, ki predvideva ponovno preverjanje kakovosti, učinkovitosti in varnosti vseh medicinskih pripomočkov na trgu?

Z evropsko uredbo o medicinskih pripomočkih smo bili pravočasno seznanjeni. Prehod smo izvedli postopoma in z vpeljavo nismo imeli večjih težav. Ker imamo visoko usposobljeno skupino, ki skrbi za to področje, se lahko pohvalimo, da je bila Fotona med prvimi primerljivimi svetovnimi podjetji, ki je prejela evropski certifikat skladnosti po tej uredbi.

Primarni namen uredbe je izboljšanje varnosti in kakovosti medicinskih pripomočkov ter s tem povečanje varnosti pacientov in uporabnikov. Z njo sta zagotovo izboljšana sledljivost in poprodajno spremljanje medicinskih pripomočkov, z vključitvijo nekaterih estetskih naprav, ki do zdaj niso bile regulirane na podoben način, pa se bo zagotovo izboljšala tudi varnost izdelkov na tem področju. Ker pa je prehod na novo regulativo povezan z zelo visokimi stroški in zahteva visoko usposobljeno ekipo, je lahko za vsako manjše ali startup podjetje to zelo velik izziv. Nemalo podjetij se je v zadnjih letih namreč odločilo za odhod iz EU ali pa, da na trgu EU ne bo ponujalo svojih medicinskih proizvodov. Ali bo to v prihodnosti pomenilo, da bodo evropski pacienti prikrajšani za nekatere nove, inovativne terapije in/ali diagnostiko, pa bo pokazal čas.

Trenutno največ energije vlagamo v najhitreje rastoči trg estetske medicine, naš laser omogoča pomlajevanje kože brez vstavljanja tujkov, ter v najbolj obetajoči trg ginekologije.

Ali kot panožni vodja čutite odgovornost za postavljanje trendov in katera so področja, kjer so v medicini potrebe po razvoju in izboljšavah medicinskih laserjev največje?

Naša usmeritev je zelo jasna: razvijamo naprave, ki bodo na najbolj učinkovit in varen način omogočale laserske posege na pacientih. K temu, da je Fotona 4D estetski laserski poseg v letu 2021 postal najbolj popularna estetska laserska procedura na Kitajskem, je prispevalo kar nekaj srečnih naključij. S tem, da bi postavljali trende, se ne obremenjujemo. Današnje medicinske naprave vse bolj slonijo na podatkih, ki jih zajemajo s pomočjo senzorjev in prek spleta. Prihaja čas, ko bodo naprave povezane in bodo sposobne predlagati zdravniku za individualnega pacienta najbolj primerne nastavitve. Torej, vstopamo v novo, zelo zanimivo obdobje medicinskih naprav.

Pod lastno streho nimate samo razvoja, ampak tudi proizvodnjo. Kako ključno je to za vaš uspeh in zakaj?

Vse bolj ugotavljamo, da je to danes ključno za uspeh na trgu. Še vedno se namreč srečujemo z razglašeno pocovidno dobavno verigo. Dobava čipov še vedno ni zanesljiva, elektronske komponente niso več nujno kakovostno enake, kot so bile pred pandemijo. To od nas zahteva hitro prilagajanje, recimo s ponovnim razvojem posameznih sklopov naših laserskih sistemov, ki upoštevajo, kaj je na trgu v določenem trenutku mogoče kupiti, oziroma kar prejmemo od naših dobaviteljev. To nam je do zdaj zagotavljalo nemoteno proizvodnjo in predvsem vzdrževanje visoke kakovosti naših izdelkov, kar mnogim našim konkurentom ni uspelo. Hočemo, da so naši sistemi kakovostni in vzdržljivi, neposredno vgrajevanje materialov, ki jih dobimo, bi bilo s tega vidika tvegano.

Pričakoval sem, da se bodo razmere umirile, a se še do danes niso. Vse je zelo nepredvidljivo, zato je velika prednost, da imamo razvoj na isti lokaciji, kot je proizvodnja, tako da lahko hitro ukrepamo. Če je proizvodnja na drugem koncu sveta, elemente vgrajujejo v skladu z načrti, odzivni čas proizvajalca pa je neprimerno daljši. Fotona iz teh razmer izhaja kot zmagovalka, predvsem v Evropi, na primer v Nemčiji, je nastalo kar nekaj prostora, kamor smo lahko vstopili. Za dober posel je treba biti pripravljen tudi na priložnost, ki se pojavi.

Pred katerimi izzivi je zdaj Fotona in kakšno vizijo poslovanja imate za naslednje obdobje?

Fotona postaja pravo globalno podjetje, ki zaposluje že več kot 570 visoko usposobljenih ljudi po vsem svetu. Obseg poslovanja in želja po nadaljnji rasti od nas terjata prilagoditev posameznih procesov, kar pa seveda s seboj prinaša tudi določena tveganja. Fotona bo še naprej delovala v smeri rasti in prevzemanja tržnih deležev, in to predvsem z novimi, še bolj tehnično dovršenimi izdelki, kot tudi inovativnimi pristopi k laserskim posegom. Z zavedanjem, da z našimi laserji pomagamo ljudem po vsem svetu k boljši kakovosti življenja, sem prepričan, da bomo sposobni zbrati dovolj interne energije, da vse ambiciozne cilje tudi dosežemo.