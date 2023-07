Naši raziskovalci pomagajo graditi trajnostno prihodnost

Podjetje Acies Bio je mlado, inovativno, visokotehnološko podjetje. Pri iskanju novih znanstvenih rešitev na področju mikrobne biotehnologije uporabljajo najnovejše tehnologije in pristope. Sodelujejo z multinacionalnimi podjetji in vrhunskimi znanstvenimi institucijami, zato je njihovo delo zelo dinamično in raznovrstno. »Našim raziskovalcem ni nikoli dolgčas,« v pogovoru poudarja direktor podjetja Štefan Fujs.

Kakšen je vaš poslovni model Acies Bio in v čem se razlikujete od drugih biotehnoloških podjetij?

Acies Bio ima od samega začetka zanimiv, hibridni poslovni model, ki ni tipičen za biotehnološka podjetja. Svoje znanje ponujamo na trgu in za zunanje partnerje opravljamo storitve pogodbenih raziskav in razvoja, hkrati pa razvijamo lastne tehnologije in izdelke, s katerimi – sami ali s strateškimi partnerji – vstopamo na trg.

Od naših konkurentov se razlikujemo tudi v tem, da obvladujemo celotno verigo raziskav in razvoja; nove tehnologije od osnovne ideje prek raziskav v laboratorijih pripeljemo do stopnje, ko je potrjeno uporabna v industrijskem merilu. To lahko delamo, ker ima Acies Bio infrastrukturo za razvoj mikrobnih sevov, genski inženiring, razvoj bioprocesov in pilotne laboratorije, v katerih potrdimo uporabnost tehnologije v večjem merilu. Ker se konkurenti večinoma osredotočajo le na en segment raziskav in razvoja, so njihovi projekti pogosto daljši, dražji in bolj tvegani.

Z vsakim razvojnim projektom za zunanje partnerje ustvarimo prebojno tehnologijo; takih projektov je bilo do danes več kot sto.

Kateri so mejniki v razvoju podjetja, ki je začelo kot zagonsko podjetje delovati leta 2006?

Za nas, štiri mlade raziskovalce, ki smo ustanovili Acies Bio, je bil velik mejnik že to, da smo se opogumili in iz akademskega sveta prestopili v podjetniški svet. Potrditev, da smo na pravi poti, smo dobili, ko smo podpisali prve pogodbe za industrijske projekte. Po dveh letih smo se iz laboratorijev, najetih na univerzi, preselili v svoje prostore v Tehnološkem parku v Ljubljani. Naše podjetniške ideje so nenadoma postale otipljive, dobivali smo vse več naročil in prejeli nagrado za slovenski startup leta.

Naslednji velik mejnik za Acies Bio je bil podpis pogodbe o sodelovanju z veliko evropsko korporacijo. Opazili so nas na mednarodnem trgu, naše znanje in ideje pa so partnerja prepričali, da nam je zaupal pomemben razvojni projekt.

Acies Bio ni bilo tipično zagonsko podjetje. Svojo dejavnost smo ves čas financirali iz poslovanja podjetja, brez velikih zunanjih investitorjev in kreditov. Namesto da bi si izplačevali dividende od dobička, smo celoten dobiček vložili v širitev podjetja in razvoj lastnih tehnologij. Ko smo za našo tehnologijo za uporabo odpadne sirotke sklenili partnerstvo z nemško multinacionalko in z njo ustanovili skupno podjetje, Aciesovo molekulo s potencialom za zdravljenje redkih presnovnih bolezni pa s podporo tujih skladov tveganega kapitala razvili v novo podjetje s sedežem v ZDA, je bila to potrditev, da smo na pravi poti.

Zelo smo aktivni na področju razvoja novih tehnologij za trajnostno kmetijstvo – z naravnimi alternativami bomo pomagali pri zamenjavi kemičnih pesticidov in gnojil, pravi Štefan Fujs. FOTO: Matej Družnik/Delo

Ves čas se zavedamo, da naše razvojno delo dobi pravo veljavo šele takrat, ko so nove tehnologije uporabljene v industrijskem merilu. Preskok iz laboratorija v tovarno ni enostaven in pogosto je to točka, na kateri je veliko obetavnih idej. Da bi premagali tovrstne težave, ki jih imajo podjetja, smo leta 2016 v Kamniku odprli pilotni obrat. Tam laboratorijske tehnologije lahko razvijemo do stopnje, ko so primerne za prenos v industrijo.

Acies Bio nenehno raste – vse več je zaposlenih, širimo svoje laboratorije, dodajamo tehnološko najnaprednejšo opremo. Imamo veliko idej za nove tehnologije, imamo znanje, izkušnje in opremo, da jih uresničimo. Ker smo morali ves čas ustvarjati ravnotežje med vlaganji v lastni razvoj in pogodbenim delom, ki je zagotavljalo sredstva za ta razvoj, smo se leta 2018 odločili, da k vložku v podjetje povabimo zunanje vlagatelje. S tem mejnikom smo omogočili precej intenzivnejše delo na dolgoročnih internih raziskavah. Oba vlagatelja (eden iz Azije, drugi iz ZDA) sta strateška vlagatelja, kar pomeni, da od njih nismo dobili le denarja, ampak tudi dostop do novih znanj in trgov.

Katere prebojne tehnologije ste že razvili in kaj imate še v agendi? V katerih sektorjih vidite prihodnost svojega raziskovalnega dela?

Razvojni projekti, ki jih izvajamo za zunanje partnerje, so dolgi in dragi. Da naročnik lahko ekonomsko upraviči vlaganja vanje, morajo taki projekti voditi v prebojne tehnologije. Lahko bi rekli, da s prav vsakim razvojnim projektom za zunanje partnerje ustvarimo prebojno tehnologijo. Takih projektov je bilo do danes več kot sto. Ravno zato, ker gre za prebojne tehnologije, so vsi podatki o njih strogo zaupni, zato o njih ne smemo govoriti.

Dve zanimivi tehnologiji, ki smo jih razvili v svojem razvojnem programu ter sta že dovolj razviti in patentno zaščiteni, da o njiju lahko govorimo, sta tehnologija za proizvodnjo vitamina B12 iz odpadne sirotke ter tehnologija za pretvorbo metanola (ki ga delajo tudi iz odpadnega CO 2 ) v širok spekter industrijskih kemikalij, ki jih pridobivajo iz nafte.

Področje, na katerem smo trenutno zelo aktivni, je razvoj novih tehnologij za trajnostno kmetijstvo. Z naravnimi alternativami, ki so zasnovane na mikrobnih sevih ali spojinah, ki jih ti sevi proizvajajo, bomo pomagali pri zamenjavi kemičnih pesticidov in gnojil.

Zaposlujemo različne profile: biologe, genetike, mikrobiologe, biotehnologe, kemike, kemijske inženirje ...

Primer razvojnega dosežka Acies Bio je razvoj novih tehnologij, ki omogočajo uporabo odpadnega CO 2 . Iz metanola, izdelanega iz CO 2 , bodo podjetja z Aciesovo tehnologijo izdelala bioplastiko. Ko bodo to bioplastiko sežgali, bodo CO 2 lahko pretvorili v metanol; ustvarjen bo proces krožnega gospodarstva. Kemijske pesticide Acies Bio zamenjuje z mikroorganizmi. Ti so zelo specifični in delujejo samo na določene rastlinske škodljivce. V hrani, ki jo jemo, tako ni ostankov kemikalij, vpliv na okolje je minimalen, zemlja pa se hitreje regenerira.

Kakšni novi trendi se pojavljajo v znanosti, ki jim morate slediti?

Tako kot v številnih panogah so tudi v biotehnologiji čedalje bolj prisotne digitalizacija, umetna inteligenca in avtomatizacija. Veliki napredki so tudi na področju dela z mikroorganizmi. Razvozlavanje genomov, ki je bilo pred nekaj desetletji zapletena nova tehnika, je zdaj rutinska analizna tehnika. Gensko zasnovo organizmov, ki jo je včasih znala spreminjati le narava, s tehnologijo CRISPR zdaj lahko zelo hitro in natančno spreminjamo v laboratoriju. Procese, ki smo jih včasih izvajali v bioreaktorju, lahko zdaj izvajamo v drobni kapljici, v enem dnevu pa izvedemo eksperimente in meritve v milijonih takih mikroreaktorjev.

Štefan Fujs pravi, da v podjetje nenehno vabijo nove ljudi z novimi znanji in svežimi idejami. FOTO: Matej Družnik/Delo

Zelo je napredovala tudi digitalizacija laboratorijev. Generiramo lahko veliko količino podatkov, ki jih potem lahko uporabljamo za strojno učenje in uporabo umetne inteligence za interpretacijo rezultatov in načrtovanje eksperimentov.

A trendi niso vse. Veliko biotehnoloških podjetij vse stavi samo na najnovejše tehnologije, vendar se na koncu izkaže, da samo z novimi orodji ne moreš delati novih odkritij. V Aciesu razvoj novih tehnologij spremljamo, jih preizkušamo in na koncu uporabljamo, ampak le kot eno od orodij. Tako kot je poleg orodja potreben tudi dober mojster, mora napredne tehnologije uporabljati dober znanstvenik, da privedejo do uporabnih rezultatov.

Na katerih trgih pa ste prisotni?

Prisotni smo po vsem svetu, imamo približno 97-odstotni izvoz. Pred približno letom smo bili tretjinsko prisotni v Aziji, tretjinsko v Evropi in tretjinsko v ZDA, v zadnjem času pa precej povečujemo tržni delež v ZDA. Ključni industriji sta prehrana in kmetijstvo, biotehnologijo še vedno uporablja farmacevtska industrija, vse bolj pa tudi kemijska industrija za proizvodnjo industrijskih kemikalij in (bio)materialov. Za nas ni velikih razlik med temi industrijami, saj je naše razvojno delo za vse podobno.

In kako nadgrajujete svojo konkurenčnost?

Za konkurenčnost sta pomembna infrastruktura (predvsem laboratoriji in oprema) ter ljudje. Laboratorije in opremo v njih ves čas nadgrajujemo, uvajamo nove tehnologije. To opremo mora nekdo uporabljati, v podjetje pa želimo privabiti vedno nove ljudi z novimi znanji in svežimi idejami. V Aciesu nas je že več kot sto, a smo vedno veseli novih sodelavcev. Med našimi zaposlenimi jih ima približno ena četrtina doktorat znanosti, več kot 80 odstotkov pa jih ima univerzitetno izobrazbo.

Kakšne profile pa potrebujete?

Potrebujemo različne profile, naš največji bazen za kader je sodelovanje z Univerzo v Ljubljani. Odlično sodelujemo z biotehniško fakulteto, fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Kemijskim institutom, Institutom Jožef Stefan, Nacionalnim institutom za biologijo in drugimi. Zaposlujemo različne profile: biologe, genetike, mikrobiologe, biotehnologe, kemike, kemijske inženirje ...

Naše raziskave so usmerjene v trajnostno, zeleno in krožno gospodarstvo.

Kot delodajalec smo dobro prepoznani, tudi zaradi povezanosti z univerzo. Naši raziskovalci sodelujejo na predavanjih, študentje pa v Aciesu delajo že med študijem in tako pridobivajo izkušnje. Zanje je pomembno, da takoj postanejo člani projektnih skupin, saj tako sodelujejo v zanimivih in zahtevnih projektih.

V ekipo radi sprejemamo mlade. Pri tem ni najbolj pomembno, koliko delovnih izkušenj imajo; največ šteje to, da so se pripravljeni učiti. Zaposlujemo tudi Slovence, ki so študirali in delali v tujini, a se želijo vrniti domov; tudi na področju nekdanje skupne države nas poznajo in cenijo. S takšnim pristopom do zaposlovanja širimo naša znanja in v kolektivu ustvarjamo raznolikost, ki spodbuja rojevanje novih idej.

Kako interesente prepričate, da ste zanje pravi delodajalec?

Mnogi mislijo, da je glavni dejavnik mladih pri odločitvi za podjetje, v katerem bi se radi zaposlili, plača. Pa na srečo ni povsem tako. Zaradi visoke obdavčitve plač podjetja v Sloveniji finančno težko konkurirajo tistim v tujini. A kakovost življenja pri nas je zelo visoka, kar ugotavljajo tudi kolegi, ki so se v Slovenijo preselili zato, ker smo jim ponudili službo v Aciesu.

Od naših konkurentov se razlikujemo tudi v tem, da obvladujemo celotno verigo raziskav in razvoja, pravi Štefan Fujs, direktor Acies Bio. FOTO: Matej Družnik/Delo

Opažamo tudi, da je za mlade vse bolj pomembno, kako njihovo delo lahko vpliva na to, kakšen bo svet v prihodnosti, kakšen bo njihov osebni prispevek k boljšemu jutri. Naše raziskave so usmerjene v trajnostno, zeleno, krožno gospodarstvo. Pomagamo ustvarjati svet, ki bo manj odvisen od fosilnih goriv, ki ga ne bomo zastrupljali, da bi pridelali čim več zdrave hrane, v katerem bomo skrbno ravnali z naravnimi viri, ki so nam na voljo.

Cilj naših raziskav je hiter prenos v gospodarstvo. Tehnologije, ki jih razvijejo raziskovalci v Aciesu, se čez nekaj let uporabljajo v tovarnah za proizvodnjo trajnostnih, zelenih izdelkov. Tisto, kar v naših laboratorijih ustvarijo v gramih, se pozneje proizvaja v tisočih ton.

Pri izbiri zaposlovalca je pomembno tudi delovno okolje. V Aciesu ni stroge hierarhije in dolgočasne birokracije. Naši raziskovalci delajo v majhnih, multidisciplinarnih in agilnih skupinah. So v središču dogajanja in morajo že zelo zgodaj prevzemati odgovornost. A z odgovornostjo pride tudi zavedanje, da so bili oni tisti, ki so soustvarili košček mozaika, s katerim gradimo zeleno prihodnost. Spodbujamo raziskovalnega duha, samostojnost in podjetnost. Vsi začnejo na začetku, a lahko hitro napredujejo do samostojnih vodij projektov ali raziskovalnih področij. Acies Bio tako omogoča svojevrstno delovno okolje, ki spodbuja ustvarjalnost. Gotovo hitro prevzemanje odgovornosti ter potreba po nenehnem učenju in izpopolnjevanju nista za vsakogar, a tistim, ki se odločijo za delo pri nas, je všeč ravno to.