Radgonski sejmarji se optimistično pripravljajo na letošnjo Agro

V nadaljevanju preberite:

Pomurski sejem je lani doživel najbolj črn scenarij, kar si jih je bilo mogoče zamisliti, saj jim je odpadlo vseh pet načrtovanih sejemskih prireditev. Leto so tako končali z izgubo, a ostajajo optimisti in zdaj se že pripravljajo na avgustovski sejem Agra, ki je njihova osrednja in najpomembnejša prireditev.