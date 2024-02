Rast velikana je dobra poslovna priložnost

V nadaljevanju preberite:

V času, ko sta v recesijo zdrsnili Japonska in Velika Britanija, gospodarska rast pa zelo upočasnila tudi v večini drugih »starih« industrijskih držav, se vse bolj zdi, da bo Indija nova država gospodarskih priložnosti. Za južnoazijsko velikanko, ki je po številu prebivalcev že prehitela Kitajsko, je Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) napovedala rekordno gospodarsko rast. Letos se bo indijski BPD predvidoma povečal za 6,2 odstotka, leta 2025 pa za 6,5 odstotka.

Podobno kot je gospodarski vzpon Kitajske temeljil na izjemnem povečanju izvoza na razvite trge (od cenenih plastičnih in tekstilnih izdelkov pred tremi desetletji do visokotehnoloških elektronskih naprav in električnih avtomobilov danes), lahko zdaj s precejšnjo gotovostjo pričakujemo, da bo svoj izvoz povečalo tudi indijsko gospodarstvo.