Razpoke evropskega trga energentov

V nadaljevanju preberite:

Države EU so za blažitev bremena visokih cen energentov letos porabile ali opredelile okoli 360 milijard evrov. Toda postavlja se vprašanje, ali so pomoči gospodinjstvom in podjetjem učinkovite. Cene energentov se vse bolj razlikujejo tudi med posameznimi državami EU, glede na njihovo odvisnost od ruskih energentov. Kako bo na cene energentov vplivala zima? Bo prišlo do razpada trga? Katere države so v prednosti? So pomoči za zmanjšanje draginej sploh učinkovit ukrep? Kako bi morala ukrepati EU? Kaj se dogaja s cenami?