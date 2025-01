Razpoloženje v gospodarstvu januarja enako kot decembra

Na začetku leta je bilo razpoloženje v gospodarstvu na enaki ravni kot ob koncu lanskega leta, a nekoliko boljše v primerjavi z lanskim januarjem. Vrednost kazalnika gospodarske klime je januarja znašala –2,6 odstotne točke, enako kot mesec prej, medletno pa se je zvišala za 0,4 odstotne točke. Sicer pa je bilo lani gibanje kazalnika na splošno stabilno, brez večjih odstopanj in pod dolgoletnim povprečjem, ugotavljajo na državnem statističnem uradu (Surs).

K medletnemu izboljšanju so prispevali kazalniki v storitvenih dejavnostih (0,7 odstotne točke), trgovini na drobno (0,2 odstotne točke) in predelovalnih dejavnostih (0,1 odstotne točke). Negativno pa sta vplivala kazalnika razpoloženja v gradbeništvu (0,4 odstotne točke) in med potrošniki (0,1 odstotne točke).

Tudi kazalnik zaupanja je bil januarja v vseh štirih krovnih gospodarskih panogah na precej enaki ravni kot decembra. Kot omejitve so sicer v proizvodnji navedli negotove gospodarske razmere, v trgovini konkurenco, v gradbeništvu pomanjkanje usposobljenih delavcev, v storitvenih dejavnostih pa nezadostno povpraševanje. Sicer pa je bil kazalnik zaupanja mesečno rahlo boljši v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in storitvah, poslabšal pa se je v trgovini na drobno, so še izračunali na Sursu.