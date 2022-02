Reka ne bo prehitela Luke Koper s kontejnerji

»Čestitam sosedom, tudi hrvaškim prijateljem, ampak primat pri pretovoru kontejnerjev bo v prihodnjih desetletjih ostal v Kopru.« S temi besedami se je infrastrukturni minister Jernej Vrtovec odzval na izjavo hrvaškega kolega Olega Butkovića, da bo Reka čez nekaj let prehitela Koper. »Mi načrtujemo desetletja vnaprej, seveda pa bo razvoj odvisen tudi od dela vlade in uprave pristanišča,« ni pozabil dodati minister po tem, ko si je od blizu ogledal delo žerjavista na najvišjem položaju v koprskem pristanišču.

Minister Vrtovec se je prvič uradno sestal z novim predsednikom uprave Boštjanom Napastom in si ogledal dela pri povečevanju kontejnerskega terminala, katerega drugo fazo (skladiščne površine na južni polovici prvega pomola) bodo dokončali do junija. »Ko letos končamo to, trenutno najpomembnejšo investicijo, bomo povečali zmogljivosti terminala na 1,5 milijona kontejnerjev TEU. V nadaljevanju načrtujemo povečati skladiščne površine še na severni polovici prvega pomola in do leta 2025 dvigniti kapacitete na dva milijona TEU, biti pripravljeni na drugi tir Divača–​​Koper in dati nov zagon razvoju Luke Koper,« je dejal Boštjan Napast.

Koper ne čaka konkurence

Jernej Vrtovec je poudaril, da so v koprskem pristanišču lani pretovorili šest odstotkov več kontejnerjev in enak odstotek več avtomobilov, skupaj pa sedem odstotkov več tovora. Luka Koper je lani napredovala bolj kot konkurenca in je kljub zaostreni konkurenci še vedno v prednosti na Jadranu. Minister je dodal, da država in pristanišče vlagata na več ravneh. Luka ima v srednjeročnem načrtu do konca leta predvidenih za 576 milijonov evrov investicij.

Veliko pričakujejo od novega tira Divača–Koper, ki naj bi bil nared leta 2026. Do leta 2027 bo država investirala tudi 672 milijonov evrov v posodobitev proge med Ljubljano in Divačo. Pred nekaj dnevi je bil obnovljen en tir med Ljubljano in Brezovico, do poletja bo še drugi, zatem sledi še obnova odseka od Brezovice do Borovnice.

Luka nujno potrebuje nove skladiščne površine.

Boštjan Napast je opozoril, da nujno potrebujejo nove površine, saj so na robu s skladiščnimi zmogljivostmi pristanišča. Država je od občine Ankaran odkupila tri večja zemljišča (kasete 5A, 6A in 7A, skupne površine nekaj več kot 16 hektarov) in prvo kaseto že lani vključila v koncesijsko pogodbo. Zdaj potekajo dogovori, da bi Luka pridobila še preostali dve zemljišči, kamor bodo v glavnem premestili skladiščenje avtomobilov, s tem pa pridobili površine za kontejnerje.

Ena od šibkih točk Luke Koper je, da jih država ni vključila med prejemnike sredstev iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost, medtem ko je konkurenca v Trstu in na Reki deležna veliko več vlaganj iz evropskih nepovratnih sredstev. Jernej Vrtovec se je izgovoril, da je to stvar odločitev nadzornih svetov in uprave, da je še veliko drugih virov financiranja, ki jih bodo zagotovo še namenili razvoju v pristanišču.

Gradijo nov kamionski terminal

Kolektor CPG je pred nekaj tedni začel pripravljalna dela za dograditev novega kamionskega terminala v bližini srminskega vhoda v pristanišče. Luka je od podjetja 2TDK odkupila 130.000 kubičnih metrov materiala (peščenjaka), ki ga kopljejo na trasi drugega tira v bližnjem osmem predoru Škofije (pri Dekanih). Za utrjevanje svojih neutrjenih površin (nekdanjih solin na ankaranski Bonifiki) bi po nekaterih ocenah lahko uporabila skoraj en milijon od predvidenih petih milijonov kubičnih metrov s trase drugega tira.

Tako nastaja nov kamionski terminal pred Luko Koper iz izkopanega materiala predorov drugega tira. Foto Kristjan Stojaković

Kolektor bo na zemljišče dovažal izkopani material še vse do konca marca, potem pa pustil več kot pol leta, da se teren utrdi. Terminal naj bi začeli graditi čez leto dni in ga dogradili v pol leta. Na 5,2 hektara površine bodo sprva uredili 203 parkirišča za tovornjake, ki bodo imeli v bližini pisarne špediterjev in carinikov za urejanje potrebnih dokumentov. Ocenjujejo, da bo novi kamionski terminal Luko stal okoli sedem milijonov evrov. Do konca prihodnjega leta bodo tovornjake preselili s sedanjih (manjših – 3,3 hektara) površin v trgovsko-poslovni coni mesta, ki jih bodo namenili trgovski dejavnosti.