Rekordno nizka brezposelnost, delavci so zelo iskani

Aprila se je brezposelnost še dodatno znižala in dosegla najnižjo raven po letu 1990, ugotavljajo na zavodu za zaposlovanje. Ob koncu prejšnjega meseca je bilo registriranih 58.081 brezposelnih oseb, štiri odstotke manj kot marca in dobra četrtina manj kot v lanskem aprilu.

Na novo se je na zavodu aprila prijavilo 4098 oseb, kar je pet odstotkov manj kot marca. Pri tem pa se je povpraševanje po delavcih v letošnjih prvih štirih mesecih glede na isto lansko obdobje povečalo za kar dobrih 40 odstotkov. Delodajalci so namreč zavodu sporočili kar 59.617 prostih delovnih mest, največ so povpraševali po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih.

Med najbolj iskanimi poklicnimi skupinami so sicer še čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki, gradbeni delavci, natakarji, varnostniki, vozniki tovornjakov, skladiščniki in prodajalci.