Renault v francoski preiskavi zaradi dizelskih motorjev

Francosko tožilstvo je v preiskavi spornih dizelskih motorjev, ki so v preteklih letih zamajale konkurenco, proizvajalca vozil Renault obtožilo prevare. Novico so sporočili iz avtomobilskega proizvajalca in očitke tožilstva ostro zavrnili, je agencijo AFP povzela STA.



"V Renaultu zavračamo navedbe, da bi zagrešili kakršnokoli prevaro. Naša vozila niso opremljena z opremo, ki bi omogočila goljufanje na testih izpušnih plinov,"so zapisali v podjetju. Gilles Le Borgne, ki je v Renaultu odgovoren za tehnični razvoj, pa je poročanju agencije Reuters dejal, da ni jasno, na koliko avtomobilov njihovega podjetja se nanaša preiskava.



Preiskavo so francoske oblasti sprožile leta 2017. Preiskovalci Renaultu očitajo"prevarantske strategije", s katerimi naj bi najvišji menedžerji, vključno z dolgoletnim vodjo Carlosom Ghosnom, ponarejali rezultate omenjenih testov.



"Renault je vedno upošteval francoske in evropske predpise,"so zatrdili v podjetju. Kot so še pojasnili, jim je sodišče naložilo plačilo 20 milijonov varščine in zagotovilo bančne varščine v višini 60 milijonov evrov za kritje morebitnih odškodninskih zahtevkov.



Kot je znano, je dizelska afera izbruhnila jeseni leta 2015, ko je koncern Volkswagen priznal, da so uporabljali programsko opremo za zavajanje emisijskih testov. Do danes so v različnih oblikah plačali 30 milijard evrov odškodnine.



Puščice na to temo so kasneje letele še na nekatere druge proizvajalce, ki pa so vsi po vrsti zanikali, da bi kaj počeli v nasprotju z zakonom.



Komentarji: