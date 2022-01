Revoz le še z eno izmeno, brez dela bo še 450 ljudi

Iz Revoza prihajajo nove slabe novice. Potem ko so že sredi lanskega novembra ukinili polovico druge izmene, se zmanjševanje števila zaposlenih nadaljuje. Sredi aprila bodo po načrtih ukinili še polovico izmene in delovali v le eni izmeni. S tem bo brez dela ostalo 450 ljudi, novembra jih je že 350. S tem se bo število zaposlenih z 2100 zmanjšalo na 1650.

Kot so dejali v podjetju, so v zahtevnih razmerah krize z oskrbo polprevodnikov in težavah, ki so povezane s posledicami zdravstvene krize, v letu 2021 izdelali nekaj manj kot 96.000 avtomobilov, kar je bilo 31 odstotkov manj kot v letu 2020. To je že zelo daleč od res dobrih proizvodnih časov, ko so v polnem letu izdelali tudi več kot 200.000 avtomobilov.

Ko smo jih vprašali o lanskem poslovanju, so nam dejali, da bodo prihodki vsekakor nižji kot v letu 2020, a da ne pričakujejo tolikšnega upada, kot se je količinsko zmanjšala proizvodnja, ker so električni avtomobili, ki jih tudi izdelujejo, pač nekoliko dražji.

Težava s čipi vse večja

Navajajo, da krizi s polprevodniki še vedno ni videti konca, poleg tega se po zaključenem partnerstvu Renaulta z nemškim Daimlerjem v začetku leta soočajo še z zaustavitvijo proizvodnje električnega smarta forfour EQ ter z negotovimi razmerami na trgu.

Od aprila naprej bodo sedanjo dnevno proizvodnjo s 486 zmanjšali na le še 325 vozil na dan.

Trenutno v tovarni izdelujejo aktualni model clia ter manjšega twinga, slednjega tako z bencinskim motorjem kot na električni pogon. Kot so dejali že pred časom, naj bi imeli ta dva modela v programu do leta 2024, je pa znano, da Renault po tistem v modelskem programu ne bo več imel modela twingo.

O načrtih glede Revoza po nastopu novega vodstva – predsednik je Luca de Meo – Renault doslej ni dal nobene informacije. Tudi ga niso ne tako ne drugače omenjali v lanski veliki predstavitvi nove strategije z imenom Renaulution. Tudi danes so nam v Revozu dejali, da na to temo nimajo nobenih novih informacij. So pa dodali, da je Renault proizvodnjo na eno izmeno zmanjšal tudi v dveh francoskih tovarnah v Flainu in Maubegeu.

Revoz od začetka leta vodi Jože Bele, dolgoletni direktor proizvodnje, na tem mestu je zamenjal Kaana Ozkana, ki je Revoz vodil od leta 2017.

Renault je lani prodal 2,7 milijona vozil, kar je 1,2 milijona manj kot leta 2018, to je bilo že tretje zaporedno nazadovanje. Po besedah De Mea so zaradi pomanjkanja polprevodnikov lani izgubili pol milijona avtomobilov. Vendar so imeli tovrstne težave tudi drugod, a kot je poročala agencija AFP, so drugi velikani (Volkswagen, Stellantis, Toyota in Hyundai-Kia) doživeli manjše padce prodaje.