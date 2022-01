Revoz po novem vodi Jože Bele

Kot so sporočili iz novomeške avtomobilske tovarne Revoz, imajo od začetka letošnjega leta novega predsednika uprave Revoza in direktorja tovarne. To je Jože Bele, ki je na tem mestu nasledil dosedanjega predsednika Kaana Ozkana, ki je tovarno vodil od leta 2017.

Novomeščan Jože Bele je v Revozu zaposlen 30 let, je diplomirani inženir strojništva in magister ekonomije, doslej je bil direktor proizvodnje in član uprave podjetja.

Kot so zapisali v podjetju, vodenje Revoza prevzema v obdobju velike negotovosti in prestrukturiranja avtomobilske industrije. Trenutno se tovarna poleg zdravstvene virusne krize in težav s preskrbo polprevodnikov srečuje tudi z zmanjšanjem prodaje modelov vozil, ki se izdelujejo v novomeški tovarni. Gre za modela renault clio in twingo, slednji ima lahko tudi električni pogon.

V zadnjih dveh letih je tovarna za polovico zmanjšala proizvodne količine in zmanjšala število zaposlenih, nazadnje sredi novembra lani. Po novoletnem kolektivnem dopustu bodo proizvodnjo znova zagnali prihodnji teden.

Za zdaj Renault ni dal nobenih informacij, kakšne načrte imajo v prihodnosti z Revozom. Ta ima proizvodnjo obstoječih modelov zagotovljeno do leta 2024, je pa znano, da Renault ne bo pripravil naslednika twinga.

Po letu 2030 bi bili le električni

Tudi Renault se je uvrstil med množico znamk, ki napovedujejo letnico za konec avtomobilov z motorji na notranje zgorevanje. Kot je te dni izjavil njihov prvi mož Luca de Meo, bi po letu 2030 v Evropi prodajali le še povsem električne avtomobile, da pa imajo tudi rezervni načrt, če bi bilo treba zaradi česarkoli nadaljevati s klasičnim pogonom.

S slednjim pa naj bi na trgu do zadnjega možnega trenutka nastopala njihova nizkocenovna znamka Dacia.

Renault bo sicer letos na trg uvedel povsem novega električnega megana, v pripravi pa ima sodobni izvedbi nekdanjih modelov renault 5 in renault 4, prav tako z električnim pogonom.