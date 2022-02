Revoz predčasno z le eno izmeno

Novomeški Revoz odslej deluje z le še eno proizvodno izmeno, na zmanjšanje proizvodnje so prešli en mesec prej, kot je bilo načrtovano. Podjetje kot vzrok navaja nadaljevanje težav s preskrbo s polprevodniki na globalnem trgu.

Revoz je imel pred kratkim zaradi pomanjkanja sestavnih delov znova pet nedelovnih dni (teh so imeli veliko že v letu 2021), ker se razmere ne izboljšujejo, so se odločili, da bodo poldrugo izmeno na le eno izmeno zmanjšali že zdaj, in ne šele aprila, kot je bilo sprva načrtovano. Tako se bo dnevna proizvodnja že zdaj zmanjšana z dosedanjih 486 na 325 vozil. Da bo Revozova proizvodnja potekala v eni izmeni, je za STA potrdil tamkajšnji sindikalist Slavko Pungeršič. Kot je poudaril, pa zaradi omenjenega predčasnega prehoda na eno izmeno odvečnih delavcev ne bodo odpuščali prej, kot je bilo prvotno načrtovano.

Po načrtu bo aprila brez dela ostalo 450 ljudi. To je v kratkem času že drugo obsežno zmanjševanja proizvodnje in števila zaposlenih. Podjetje je namreč že lani novembra ukinilo pol izmene in dnevno proizvodnjo zmanjšalo z dotedanjih 650 na 486 vozil, število zaposlenih pa so že takrat zmanjšali za 350. V relativno kratkem času se bo tako število proizvodnih delavcev zmanjšalo za skupno 800.

Težave v Rusiji Kot je pred kratkim poročala agencija Reuters, bo Renault delno zaustavili proizvodnjo v tovarni v Moskvi, kar naj bi bila posledica različnih logističnih težav na področju dobav sestavnih delov. Gre sicer za avtomobile, ki jih tam proizvajajo za ruski trg. Delno naj bi zaradi pomanjkanja polprevodnikov proizvodnjo ustavljali tudi v Avtovazu v Toljatiju, ki je v lasti Renaulta in kjer izdelujejo avtomobila znamke Lada. Renault v svojih navedbah ni omenil napada Rusije na Ukrajino, pač pa le, da imajo težave s proizvodnjo. Podjetje je sicer pred kratkim poročalo, da so se po obdobju hudo rdečih številk lani znova vrnili k pozitivnemu poslovanju: čisti dobiček je v letu 2021 znašal 888 milijonov evrov, v letu 2020 so imeli kar osem milijard evrov izgube.

Tovarna, ki jo od novega leta po odhodu dotedanjega predsednika uprave Kaana Ozkana vodi poprejšnji direktor proizvodnje Jože Bele, je v lanskem letu izdelala 96.000 avtomobilov, kar je bilo za 31 odstotkov manj kot v letu prej. To je mnogo manj od najboljših proizvodnih časov, ko so na leto izdelali okoli 200.000 vozil.

V proizvodnji sta v Novem mestu trenutno dva modela, in sicer renault clio (tega sicer izdelujejo še v Turčiji) in renault twingo (v bencinski in električni izvedbi), končala pa se je proizvodnja twingovega tehničnega sorodnika električnega smarta fortwo.

Obstoječa modela ima Revoz potrjena do leta 2014, o prihodnosti pa v zadnjem letu iz matičnega Renaulta ni bilo nobene informacije. Renaultov prvi mož Luca de Meo je dejal le, da twingo ne bo imel naslednika.