Rheinmetall stavi na rast prodaje orožja

Rheinmetall je mednarodna skupina, dejavna na različnih trgih, s tehnološko naprednimi izdelki in storitvami. Prodajni poudarek je na segmentih varnostne tehnologije in mobilnosti. Od leta 2021 je skupina organizirana v pet segmentov, to so sistemi vozil, orožje in strelivo, elektronske rešitve, senzorji in aktuatorji ter materiali in trgovina. Segmenta sistemov vozil, orožja in streliva ter elektronskih rešitev sta med vodilnimi dobavitelji inovativnih izdelkov za nemške in mednarodne obrambne sile v obrambni in varnostni industriji. Segmenta senzorjev in aktuatorjev ter materialov in trgovine se osredotočata na zmanjšanje toplogrednih izpustov, onesnaževanja in porabe goriva.

Okoli 70 odstotkov prihodkov ustvarijo v segmentih, povezanih z obrambnim sektorjem, in 30 odstotkov s civilnim. Naraščajoče globalne varnostne grožnje pospešujejo rast obrambnega trga, saj so številne evropske države po koncu hladne vojne vlagale premalo. Pričakuje se, da bodo evropske države povečale obrambne proračune na najmanj dva odstotka bruto domačega proizvoda, pri čemer bo vojna v Ukrajini ta trend še pospešila. Ta situacija predstavlja pomembno priložnost za Rheinmetall, da izkoristi svojo široko geografsko prisotnost in raznovrsten portfelj izdelkov.

Evropa, Avstralija, ZDA

Njihova prodaja je geografsko dobro razpršena. Več kot 30 odstotkov prihodkov ustvarijo v Nemčiji, 36 odstotkov v drugih evropskih državah, 16 odstotkov v Aziji, s poudarkom na Avstraliji, preostanek pa v ZDA in na drugih trgih. Rheinmetall je največji nemški obrambni dobavitelj, zato bo bistveno pridobil zaradi dejstva, da bo Nemčija do leta 2025 postala četrti največji obrambni trg na svetu. Nemška vlada je odobrila sklad, vreden 100 milijard evrov, za modernizacijo svojih oboroženih sil, pri čemer so štiri od petih prednostnih področij – kopenska oprema, osebna oprema, letalska in digitalna oprema – tesno usklajena s portfeljem Rheinmetalla.

Nemčija je tretji največja podpornica Ukrajine in je zelo odvisna od Rheinmetalla kot ključnega dobavitelja kopenskih vozil, streliva in sistemov zračne obrambe. V Ukrajini so postavili tudi tovarno za proizvodnjo sodobnih taktičnih vozil, s čimer želijo prispevati k dolgoročni samooskrbi Ukrajine na obrambnem področju. Realno je pričakovati, da bo prodaja streliva v segmentu orožja in streliva precej narasla zaradi vojne v Ukrajini. Rheinmetall namerava povečati proizvodnjo s 100.000 nabojev leta 2022 na 700.000 leta 2025. Prav tako naj bi se razširila divizija elektronike, saj sodeluje pri digitalizaciji nemške vojske in Natovi pobudi za zaščito evropskega neba (European Sky Shield Initiative). Poleg Evrope utrjujejo poslovanje v Avstraliji in ga širijo v ZDA. Oklepno bojno vozilo lynx je eden od kandidatov v ameriškem programu XM30, ki bo nadomestil približno 3800 bojnih vozil M-2 bradley. Ta program je vreden okoli 45 milijard dolarjev.

cena Delnice Rheinmetall Foto Tt Igd

EU razmišlja o večji fiskalni prilagodljivosti za obrambne izdatke, da bi države lahko povečale vojaške proračune brez kršenja proračunskih omejitev. Evropska komisija je izrazila pripravljenost za sprostitev pravil pakta za stabilnost in rast. Ta ukrep bi reševal varnostna in trgovinska vprašanja, a prinaša tveganja, saj je osem članic EU že v postopkih zaradi čezmernega primanjkljaja. Ključni izziv bo ravnotežje med obrambnimi potrebami in fiskalno stabilnostjo. Predlogi bodo formalizirani do 19. marca, njihov uspeh pa bo odvisen od prepričanja Donalda Trumpa, da višji vojaški izdatki upravičujejo odlog ali preprečitev carin ter krepijo evropsko varnost.