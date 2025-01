Na valu avtomatizacije industrije

Francosko podjetje Schneider Electric je vodilni svetovni dobavitelj električnih in industrijskih naprav za avtomatizacijo. Širok portfelj električnih in programskih rešitev jim omogoča dolgoročno rast na vrsti področij, kot so umetna inteligenca, energetska prehodnost ter elektrifikacija stavb in industrije.

S številnimi prevzemi so razširili svoje digitalne sposobnosti, ki jih izkoriščajo z vodilnim tržnim deležem v električnih izdelkih. Ti so namenjeni nadaljnji integraciji z delovanjem končnih uporabnikov in ustvarjanju trajnejših odnosov s strankami. Premik od zgolj transakcijskih prodaj k trajnejšim digitalnim prihodkom ter nenehna osredotočenost na izboljšanje produktivnosti sta zmanjšala cikličnost njihovih poslovnih rezultatov.

Prednost podatkovne platforme

Kupci za izboljšanje upravljanja svojega poslovanja vse večkrat iščejo digitalne rešitve, ki temeljijo na obdelavi podatkov. Schneider povezuje več kot šest milijonov naprav, ki prenašajo podatke v platformo EcoStruxure – so edini s tako velikim naborom podatkov.

Strankam omogoča vpogled v realnem času, ki izboljšuje učinkovitost njihovega poslovanja. Schneiderjeve rešitve za avtomatizacijo električnih omrežij povečujejo njihovo učinkovitost in zanesljivost. To postaja vse pomembnejše, saj obnovljivi viri energije pridobivajo delež v strukturi proizvedene energije.

INFOGRAFIKA: Delo

Strategija podjetja je izkoristiti tesne odnose s strankami in velik tržni delež v upravljanju energije ter industrijski avtomatizaciji za prodajo novih digitalnih rešitev. To velja tako na lastni kot na konkurenčni opremi. Njihove izrazite konkurenčne prednosti izhajajo iz blagovnih znamk ter visokih stroškov zamenjave. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami v kompleksni električni in industrijski avtomatizaciji so pridobili ugled zanesljivega poslovnega partnerja, kar je velika ovira za konkurenco. Njihov segment upravljanja energije obsega kar 77 odstotkov celotne prodaje podjetja. Tudi zanj so značilne izrazite konkurenčne prednosti, ki izhajajo iz neopredmetenih osnovnih sredstev ter stroškov zamenjave.

Močne raziskave in razvoj

Na leto namenijo pet odstotkov prihodkov za raziskave in razvoj. Posledično lahko zaračunavajo premijske cene in dosegajo bruto marže, ki so za 250 bazičnih točk višje od konkurence (44,7 odstotka, konkurenca 42,1 odstotka). Stranke bi imele v primeru zamenjave ponudnika visoke stroške.

Tako njihova oprema kot tudi digitalne rešitve so precej vključeni v samo poslovanje strank. Dodajanje industrijskih programov, povezanih z lastno in opremo drugih dobaviteljev, povečuje odvisnost strank in omogoča razvoj prilagojenih rešitev.

Dobavitelje električne opreme čaka v prihodnjih petih letih rast, ki bo presenetila marsikoga. Dosegli naj bi dvakrat višjo rast, kot bo znašal bruto družbeni proizvod. Če bomo želeli doseči okoljske cilje, bo ta rast trajala še precej dlje.

Zaradi zelenega prehoda potrebujemo modernizacijo zastarelega električnega omrežja, ki je bilo zgrajeno pred več kot 40 leti, hkrati moramo tudi znižati emisije v stavbah. To sta največja izziva pri doseganju neto ničelnih emisij do leta 2050.

Po podatkih mednarodne agencije za energijo IEA bodo morale letne naložbe v električno infrastrukturo in učinkovitost stavb do leta 2030 zrasti in povečati povpraševanje po ključni električni opremi.