Rimac Technology bo razvil in proizvedel baterijske sisteme za Skupino BMW

Rimac Technology, proizvajalec sistemov za električne pogone in baterijske sisteme za svetovne proizvajalce avtomobilov, je sklenil dolgoročno partnerstvo s Skupino BMW. Rimac Technology bo razvil in izdelal visokonapetostne baterijske sisteme za vozila Skupine BMW, ki se bodo uporabljali v prihodnjih generacijah modelov.

Z dobavo velikih količin naprednih baterijskih sistemov se Rimac Technology podaja v naslednjo fazo – razvoj in proizvodnjo tehnologije za projekte velikih serij. Sodelovanje s Skupino BMW predstavlja pomemben mejnik za Rimac Technology, saj pomeni največji in najbolj ambiciozen projekt podjetja doslej, so sporočili iz družbe.

Takšen razvojni preboj zahteva vzpostavitev kompleksnih in velikih avtomatiziranih proizvodnih linij baterij, ki bodo nameščene v novem kampusu Rimac v bližini Zagreba. Pomemben del kampusa bo namenjen temu projektu, kar poudarja zavezanost podjetja k partnerstvu s Skupino BMW.

Mate Rimac, ustanovitelj in glavni izvršni direktor skupine Rimac, je dejal: »Moja poslovna pot se je začela z BMW-jem serije 3 iz leta 1984, ki sem ga pri 20 letih spremenil v električni avtomobil, v svoji garaži, kar je zanimiva povezava s trenutnim partnerstvom s Skupino BMW. To sodelovanje predstavlja ključni trenutek v rasti Rimac Technology in je jasen znak prehoda od ponudnika visokozmogljivih izdelkov za modele majhnih serij (kot so aston martin valkyrie, pininfarina battista, rimac nevera itd.) k proizvajalcu z velikimi zmogljivostmi za projekte, kot je ta s Skupino BMW. Z neprekinjeno rastjo našega poslovanja, vključno z odprtjem kampusa Rimac, smo pripravljeni na izvedbo velikih projektov za vodilne blagovne znamke v avtomobilski industriji. Projekt s Skupino BMW je ena od prvih velikih serij za nas, vendar se dogovarjamo za številne druge podobne posle.«